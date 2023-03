Poskusi destabilizacije največje poslanske skupine

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času po političnih kuloarjih krožijo govorice o trenjih in celo razkolu v poslanski skupini Gibanja Svoboda, katerega posledica bi lahko bil celo odhod dela poslancev iz največje poslanske skupine. V Gibanju Svoboda to odločno zanikajo, trdijo, da so enotni, s prstom pa pokažejo na SDS, pa tudi SD, od koder po njihovo prihajajo poskusi destabilizacije največje vladajoče stranke.

»Nič pretresljivega, smo že navajeni, da se nas skuša ves čas destabilizirati. Poslanska skupina dela, smo enotni. Sistem je rigiden, nihče si zares ne želi sprememb, še posebej ne tisti, ki jim situacija status quo ustreza,« zatrjuje poslanec Svobode Darko Krajnc. Kot pravi, je v slovenski politiki nasploh preveč škodoželjnosti in privoščljivosti, nihče si ne želi, da bi jim uspelo resetirati sistem. »Hipnih rešitev ni, proces iskanja konsenzov pa traja. Veliko smo naredili, vzpostavili stabilno delovanje države v kriznih časih brez hektike. Čaka nas še veliko dela. Ko bo kakšna reforma pod streho, bo vsem lažje,« meni Krajnc.