Poslanci bi pomagali sebi in ministrom

Ljubljana – Nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin je še edini, ki v tem mandatu prejema nadomestilo plače, ki pripada politikom. Do nadomestila bo upravičen do vključno 20. septembra, ker je ministrsko funkcijo uradno opravljal vsaj pol leta oziroma ker je premier Marjan Šarec šele natančno na dan, ko je minilo šest mesecev od izvolitve vlade, o njegovem odhodu obvestil državni zbor. Če bodo poslanci potrdili spremembe zakona o poslancih, predsednik vlade ne bi imel več razloga za podobno odlašanje.Ker se za pravice predsednika vlade, ministrov in generalnega sekretarja vlade po prenehanju mandata smiselno uporabljajo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.