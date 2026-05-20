Poslanci bodo odločali o nedopustnosti referenduma

Predsednik državnega zbora bi moral v sedmih dneh po prejemu pobude, torej do ponedeljka, določiti rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov za vložitev zahteve za razpis referenduma o interventnem zakonu, a bo državni zbor najbrž že prej odločal o njegovi nedopustnosti, kar zahtevajo poslanske skupine avtorice zakona.

Ne glede na to, ali bodo o zakonu odločali volivci, več rešitev v njem predvideva tudi koalicijska pogodba, med njimi razvojno kapico.

Poslanske skupine vložile zahtevo za sprejem sklepa.

Po koalicijski pogodbi naj bi razvojno kapico postavili pri od 2,5 do 3-kratniku povprečne plače.

Ukinili bi najvišji 50-odstotni dohodninski razred.

Za koga referendum ni dopusten?

Vodje poslanskih skupin Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi državnemu zboru predlagajo sprejem sklepa, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten, saj se z njim »pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja protiustavnost, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče«.

Prepričani so, da po svojih ciljih in namenu, ki ga zasleduje, ter rešitvah, ki jih uvaja, pride zanj v poštev določilo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ne dovoljuje, da bi se o njem izrekali volivci. »Da gre za zakon o davkih in drugih obveznih dajatvah, je jasno tudi po njegovih dejanskih učinkih, ki zmanjšujejo obremenitev zavezancev,« utemeljujejo predlagatelji, ki njegove finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva ocenjujejo na skoraj 572 milijonov evrov manj prilivov, odhajajoča vlada pa govori celo o številki blizu milijarde.

Členi, s katerimi odpravljajo omejitve razpolaganja z dobički koncesionarjev iz javnih sredstev in omejitve dela zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javni mreži, pri zasebnikih, pa po njihovi interpretaciji odpravljajo že ugotovljeno protiustavnost.

Pričakovati je, da bo večina glasovala za

Glede na razmerja moči v parlamentu je pričakovati, da bo večina glasovala za ta sklep. Poleg Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi, zakon in stališče o nedopustnosti referenduma podpira tudi SDS. Predsednik stranke Janez Janša je v ponedeljek, ko so sindikati prinesli 47.223 podpisov v podporo referendumski pobudi, komentiral, da tako število ni nič posebnega in da lahko SDS samo v enem dnevu zbere 50.000 takih podpisov.

»To še nič ne pomeni. Za sam referendum je potem treba zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov, kar pa je malo večji zalogaj,« je dejal in dodal, da je zbiranje podpisov Sizifovo delo, saj referendum o zakonih s fiskalnimi rešitvami ni mogoč.

Predstavniki sindikatov so že takrat napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, če poslanska večina ne bo omogočila izrekanja ljudstva. »Pravica do referenduma je temeljna človekova pravica, ki je ni dovoljeno zlorabljati ali s pravnimi malverzacijami zaobiti. V nasprotnem primeru se bo dalo v vsak zakon neko določbo o davku in se ga s tem onemogočilo,« je izjavil Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Ne glede na usodo tega interventnega zakona, bo najverjetnejša bodoča vlada kar nekaj rešitev, ki jih vsebuje, poskušala uvesti na ta ali kak drug način. Po neuradnih izsekih koalicijske pogodbe, ki so jih te dni objavljali mediji, je ena od njenih točk, na primer, uvedba razvojne kapice.

Ta je v interventnem zakonu postavljena pri 7500 evrih bruto plače, ki bi bila torej zgornja meja za plačevanje prispevkov in jo trenutno dosega le odstotek zaposlenih, po koalicijski pogodbi pa bi jo nova vlada za razbremenitev visoko usposobljenih in produktivnih kadrov v enem letu skušala spustiti na od 2,5 do 3-kratnika povprečne plače. Ta je februarja znašala 2606 evrov bruto.

Kot je neuradno slišati, naj bi ukinili najvišji, 50-odstotni dohodninski razred, in ga združili z zgornjim razredom na enotni stopnji 40 odstotkov. Uvedli bi posebno dohodninsko olajšavo v višini 3000 evrov za mlade do 29 let. Napovedujejo spremembo dohodninske lestvice in postopni dvig splošne olajšave, ki bi sledil življenjskim stroškom. Bolniško nadomestilo bi vrnili na ureditev iz leta 2020, da bi breme prešlo z delodajalca na zdravstveno blagajno 20. dan odsotnosti, za samozaposlene in kmete, ki jim je naklonjen tudi interventni zakon, pa bi se to zgodilo že prej.

Koalicijska pogodba naj bi govorila tudi o demografskem skladu, ki ga je sicer predvidevala že tretja Janševa vlada, takrat med drugim tudi za stroške dolgotrajne oskrbe. Uresničili naj bi tudi obljubo o postopni uvedbi brezplačnega vrtca za vse otroke.