Poslanci brez glasu proti sprejeli zakon za lažji prehod v dolgotrajno oskrbo

Državni zbor je s 55 glasovi za in brez glasu proti sprejel prevedbeni zakon, ki bo poenostavil postopke ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe 1. decembra v domove za starejše. Minister Simon Maljevac poudarja, da gre za tehnično orodje, ki bo sistem dolgotrajne oskrbe naredilo učinkovitejši in bolj dostopen, opozicija pa opozarja na rokohitrske rešitve in nepopolno pripravo sistema dolgotrajne oskrbe.

Zakon med drugim prinaša centraliziran postopek za prevedbo stanovalcev v domovih za starejše na Center za socialno delo Ljubljana. Do 30. septembra 2026 bo zagotovljeno pavšalno plačilo izvajalcem dolgotrajne oskrbe. Občinam bodo za vzpostavitev lokalne mreže do maja prihodnje leto na voljo dva dodatna milijona evrov.