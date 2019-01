Poslanci danes o ustavni obtožbi zoper Šarca

V državnem zboru bo danes na dnevnem redu tudi predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade , ki jo je decembra lani vložila stranka SDS, in sicer zaradi neuresničitve novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi). Predlogu se je pridružila tudi stranka SNS.Predlagatelji ustavne obtožbe na podporo najverjetneje ne morejo računati, saj so podporo Šarcu napovedali v strankah vladne koalicije in Levica, ki imajo skupaj 52 poslanskih glasov.Minister za izobraževanje znanost in športje po vložitvi ustavne obtožbe decembra lani povedal, da se mora področje urediti z rešitvami, ki bodo celostno umeščene ter da se vlada zavezuje, da bo rešitev poskušala najti v začetku letošnjega leta, vsekakor pa do začetka prihodnjega šolskega leta.Poslanci so parlamentarno pot predloga novele Zofvi decembra končali s 44 glasov proti in 31 za. Vladajoča koalicija je novelo zavrnila že petič.