Poslanci niso podprli izboljšav za dolgotrajno oskrbo

Predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva (ZUDOPIIV), ki so ga v parlamentarno obravnavo vložili v Levici in Vesni ter Gibanju Svoboda, s prvim podpisanim Luko Mescem, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je na včerajšnji izredni seji menila večina poslancev novega sklica državnega zbora. Od 71 prisotnih poslancev jih je za predlog glasovalo 24, proti pa jih je bilo 45.

Spomnimo, da so novembra lani, štiri mesece pred volitvami, takratni poslanci soglasno, vključno s tedanjo opozicijo, brez glasu proti, podprli prevedbeni zakon oziroma zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov v centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe.