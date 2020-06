Poslanci niso potrdili Andraža Terška za ustavnega sodnika

Preberite še: Predsednik republike za ustavnega sodnika predlaga Andraža Terška in Barbaro Zobec

Predsednik Borut Pahor. FOTO: Blažž Samec/Delo

Kljub temu, da je na seji mandatno-volilne komisijeprejel dokaj zanesljivo podporo njenih članov, je bil končen izid na plenarni seji na tajnem glasovanju do konca negotov. Podporo so mu sicer pred glasovanjem napovedali v LMŠ, SD, Levici, SAB, SNS in tudi koalicijski SMC, za katere se je sicer ugibalo, da si niso enotni.Med drugim pa so o podpori razmišljali tudi v Desusu in NSi, a se je zapletlo, ko naj bi predsednik vladena sredinem koalicijskem vrhu izpostavil pomen glasovanja o ustavnem sodnku. Kot nam je potrdilo več sogovornikov, so slednje razumeli kot namig, naj Teršku ne namenijo podpore.Gre sicer za zadnjo redno izvolitev za ustavnega sodnika do leta 2025, in kot je poudaril predsednik republike Borut Pahor, se je tudi zato odločil, da prvič predlaga dva kandidata – poleg Terška še, ki pa je prejšnji teden od kandidature odstopila. V dopisu, ki ga je poslala v državni zbor, je Zobčeva pojasnila, da ima njena trdna, odločna in neomajna načelna drža ceno. »Visoko ceno. Že dolgo jo plačujem. Del te cene je tudi, da me politika ne mara. In ker je ona tista, ki voli ustavne sodnike, dobro vem, da ne bom ustavna sodnica,« je še dejala.V uradu predsednika republike so za Delo napovedali, da bo predsedniknajpozneje v dveh tednih dneh po dnevu glasovanja v državnem zboru izvedel nov razpis, čeprav ima tudi možnost, da bi za prosto mesto predlagal koga od kandidatov, ki so se prijavili na prejšnji poziv.