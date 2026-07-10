Poslanci o orožju molčijo, tudi če so lovci

V tem tednu je svojevrsten evropski odnos do strelnega orožja zbudil turški predsednik, ki je udeležencem vrha v Natu podaril revolverje. Preverili smo odnos slovenskih poslank in poslank do strelnega orožja. Nemalo presenečenja je med evropskimi predsedniškimi oziroma premierskimi kolegi izzvala darilna vrečka turškega predsednika, v kateri je bil revolver turške izdelave. Erdoganovo darilo je presenetilo državnike. FOTO: Reuters Neenoten je bil tudi odziv oziroma protokol državnikov glede transporta revolverja v svoje države. Evropejci imamo javno do strelnega orožja pretežno zadržan odnos, v dobi družbenih medijev so se iz njih umaknile oziroma privatizirale fotografije z orožjem. Povsem drugače kot v ZDA, kjer so posamični senatorji veliki javni zagovorniki pravice do nošenja orožja, ...