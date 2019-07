Poslanci o zamaknjeni uvedbi, a brez KPK

KPK preiskuje morebitno nezakonito vplivanje



KPK je prejela informacijo, da je pri pripravi predloga prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona. Zaznala je določena tveganja in sum nepravilnosti v povezavi s predlogom sprememb kadilskega zakona ter ocenila, da je obravnava v interesu javnosti, zato je uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga zakonodajnih sprememb ter netransparentnost postopka priprave kot tudi sprejema omenjenega predpisa.

Ljubljana – Poslanci, člani odbora za zdravstvo, danes razpravljajo o predlaganem odlogu uvedbe enotne embalaže cigaretne škatlice . Naveza koalicijskih poslancev in poslancev NSi je takšen predlog zakona v parlamentarno proceduro vložila sredi junija, nekateri poslanci pa so priznali, da so takšno odločitev sprejeli na podlagi srečanj s predstavniki oziroma lobisti tobačne industrije.Zaradi tega so na sejo danes povabili tudi predstavnike protikorupcijske komisije, v kateri pa so svojo odsotnost opravičili. V komisiji so namreč na lastno pest uvedli nadzor nad načinom priprave predloga, zato se do konca postopka o tem ne morejo izjasnjevati, je sporočil njen predsednikPrvopodpisani pod predlog(NSi) je uvodoma dejal, da se mora država bolj kot na prepovedi osredotočiti na osveščanje državljanov, saj da je vsakdo odgovoren zase. Medtem je državni sekretar na ministrstvu za zdravjepoudaril, da bi sprememba zrušila celovitost protitobačnih ukrepov, ki so se zadnja leta izkazali kot učinkoviti, še zlasti pri mladi populaciji. Enakega mnenja je cela vrsta zdravstvenih organizacij in društev, ki sodeluje na seji.»Odločno nasprotujemo sprejetju zakona, saj je tobak eden glavnih razlogov za razvoj kroničnih bolezni. Nikotin zasvoji podobno kot heroin ali kokain. Mlajši kot je posameznik ob začetku njegove uporabe, bolj verjetno bo postal zasvojen in bolj bo zasvojen. Proces se začne s prvo prižgano cigareto,« je pojasnila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dodala je še, da enotna embalaža sodi med stroškovno najbolj učinkovite ukrepe za zmanjšanje števila kroničnih bolezni, kar kažejo podatki Francije in Združenega kraljestva, kjer se je delež kadilcev po uvedbi pomembno znižal. V Avstraliji je manj kadilcev med mladostniki, na Irskem je podobno., predsednica mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, je spomnila, da je zakon iz leta 2017 rezultat večletnega boja med politiko in interesi tobačne industrije. Poslance, po njenih besedah predstavnike ljudstva, ki so dolžni zagovarjati tudi interese mladih, je pozvala k delovanju za skupno dobrobit in ščitenjem državljanov pred korporacijami.Zaradi pritiskov javnosti naj bi si nekateri poslanci glede podpore zamiku premislili, vendar je razprava za zdaj pokazala, da ostajajo vsak na svoji strani.(Levica) je predlog označil za brezsramno lobističen zakon,(SMC) pa je ocenil, da je danes bogokletno razpravljati o nikotinu, če ne razmišljaš tako kot večina. Razprava je bila podobna kot ob predlogu za legalizacijo točenja alkohola na športnih prireditvah, a vendar do napovedanih škodljivih posledic ni prišlo, je pojasnil.