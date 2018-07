Poslanci olajšali zaposlitve tujih zdravnikov

Ljubljana - Poslanci so na današnji izredni seji podprli dopolnitve zakona o zdravniški službi, ki bodo olajšale zaposlitve zdravnikov iz držav zunaj EU. S tem želijo rešiti problem pomanjkanja domačih strokovnjakov na področju otroške kardiologije. Dopolnitve zakona je podprlo 48 poslancev, proti jih je glasovalo 12.



Proti zakonu so glasovali poslanci SNS in Levice. V obeh poslanskih skupinah so predlaganim dopolnitvam zakona med drugim očitali razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Poslanci SDS so se pri glasovanju vzdržali.



Z dopolnitvami zakona bo lahko minister za zdravje v izjemnih primerih izdal odločbo, s katero bodo specialisti iz tretjih držav, ki imajo posebno strokovno znanje, začasno opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji.



Šlo bi za izjemne primere, ko javni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti in je s tem tvegano ogrožanje življenj ali huda okvara zdravja bolnikov. Od teh zdravnikov tako ne bodo zahtevali visokega znanja slovenskega jezika, bo pa moral izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku, ter da je vsa medicinska dokumentacija bolnikov dostopna tudi v slovenskem jeziku.



Zdravnik bo lahko v Sloveniji deloval največ eno leto, če bo prejel vabilo iz terciarne zdravstvene ustanove in če bodo za njegovo strokovno znanje jamčili trije zdravniki v Sloveniji, od tega nacionalni koordinator za to specializacijo in specialista mentorja.



S tem zakonom se rešuje kadrovska težava na področju otroške kardiologije UKC Ljubljana, ki je z odhodom več domačih otroških kardiologov v kratkem času ostala praktično brez lastnih tovrstnih strokovnjakov.