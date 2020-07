FOTO:Poslanci opravičila zaradi tvita o Srebrenici niso dočakali

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Danes smo premierja pozvali, da se zaradi sobotnega tvita o Srebrenici opraviči. Ker tega ni naredil, je večina opozicije zapustila točko dnevnega reda, kjer se razpravlja o vprašanjih poslancev in poslank predsedniku vlade. Menimo namreč, da je tvit nedopusten, žaljiv in iz pietete do vseh žrtev ter njihovih sorodnikov bi pričakovali najmanj, da se predsednik vlade za ta tvit opraviči,« je povedal Marko Koprivc (SD). Očitno pa so poslanci SD sejo vendarle spremljali, čeprav niso bili v dvorani, saj je Koprivc komentiral, da Janševo pojasnilo zadev ne spremeni. »To pojasnilo absolutno ni opravičilo,« je dejal.

​Tvit odmeval tudi v tujini

»Ko me vprašate, kaj si mislim o tem tvitu, jaz mislim, da ni dober, da ne prispeva k izboljšanju pogleda na neke zgodovinske okoliščine,« je komentiral Igor Zorčič (SMC). Ali to pomeni, da bo SMC o tem spregovorila s koalicijskimi partnerkami? »Stališče SMC glede srebreniškega genocida je zelo jasno,« je odgovoril Zorčič.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je komentiral, da je nedoumljivo, »da po tridesetih letih samostojne države naš predsednik vlade še vedno išče nek komunizem«. Namesto, da bi obžaloval žrtve, namesto, da bi povedal, kako bomo šli naprej, da se kaj takega ne bo ponovilo, je dal deplasirano izjavo, je komentiral Šarec. »Ta tvit govori sam zase in govori točno tisto, kar govorimo že ves čas. Da Janez Janša ni primeren za vodenje slovenske vlade,« je dodal.

Opoldne se je nadaljevala redna seja državnega zbora s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom, a se je za večino opozicijskih poslancev tudi razmeroma hitro končala. V opoziciji so namreč pričakovali, da se bozaradi tvita o Srebrenici opravičil in svojo prisotnost na seji s tem tudi pogojevali.Poslanec SDje predsednika DZprosil, da naj pozove predsednika vlade, »da se opraviči vsem žrtvam Srebrenice za žaljiv tvit, ki ga je napisal pred dnevi v zvezi z dogajanji v Srebrenici«. Kot je dodal, je tvit zelo žaljiv in odpira številne rane žrtvam oziroma njihovim svojcem.Janša je namreč v soboto, na 25-letnico genocida v Srebrenici , tvitnil, da »pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi na ozemlju bivše Jugoslavije po njenem razpadu počistili s komunistično ideologijo in obsodili povojne poboje v Sloveniji in drugod.«Zorčič je Koprivčev predlog zavrnil, ker to ni postopkovni predlog. »Jaz se mogoče lahko vsebinsko celo v določenem delu z vami strinjam, ampak začetka seje državnega zbora danes ne bomo uporabili za razčiščevanje tistega, kar je zapisano na twitterju,« je dejal Zorčič. »Če tega opravičila ne bo, poslanske in poslanci Socialnih demokratov pri tej točki ne bomo sodelovali,« je odgovoril Koprivec. In takrat so številni opozicijski poslanci res odkorakali iz dvorane.»Glede na to, da se predsednik vlade danes ni bil pripravljen opravičiti niti za to neokusno izjavo v Srebrenici, tudi v Levici napovedujemo obstrukcijo te seje,« je nadaljevalin s sabo iz dvorane popeljal še poslance Levice.Zorčič je želel nadaljevati in besedo dati(SAB), a ga je prekinil kar Janša: »Oprostite, predsednik. Če lahko poslanec vpraša nekaj in govori karkoli, potem je najbrž možno odgovoriti.«Janša je povedal, da mu je zelo žal, da tisti, ki zahtevajo opravičilo zaradi neke izjave, te izjave niso sposobni niti citirati. Pojasnil je, da leta 2009 ob 20. obletnici padca Berlinskega zidu napisal študijo, v kateri je analiziral dogajanja po padcu zidu, tudi na ozemlju nekdanje Jugoslavije in vzroke, zaradi katerih je prišlo do balkanske morije. »Od leta 2009 naprej jaz vedno ob obletnici genocida v Srebrenici to študijo ponovno izpostavim. To sem naredil tudi letos,« je povedal. Dodal je, da doslej argumenti in te študije niso nikogar zmotile, nihče ni nanjo odgovarjal v Sloveniji, v mednarodni javnosti pa da je bilo o tem precej razprave, a ugotovitvi ni nihče ugovarjal. »Genocid v Srebrenici je zasnovalo isto zlo, ki se je kotilo na Akademiji jugoslovanske armade v Beogradu,« je povedal.Janševa objava na twitterju ni sprožila le odzivov na omenjenem družbenem omrežju. Spletni portal Slobodna Bosna je tvit označil kot »morbidno, nedržavniško provokacijo« slovenskega premierja. »Uvrščati genocid v Srebrenici na seznam komunističnih zločinov, postavljati enačaj med obračuni partizanskih enot z vojnimi nasprotniki po drugi svetovni vojni na eni ter pokolom nad Bošnjaki Podrinja v sklopu uresničevanja velikosrbskega načrta na drugi strani, to zmore le nepoučen ali zlonameren in neuravnovešen um. Janez Janša pa, kolikor vemo, ni nepoučen,« so med drugim zapisali na portalu.»Medtem ko ves svet govori o genocidu v Srebrenici, ta politik obrača pozornost javnosti na nekaj drugega, z izražanjem sporočil, ki jih je mogoče razumeti kot fašistične. Ali skuša Janša na ta način amnestirati zločince, ki so zakrivili enega največjih genocidov na tem območju?« pa so zapisali pri sarajevskem časniku Oslobođenje.