Poslanci so na današnji seji odbora DZ za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podprli predlog koalicije in Resnice, da se status mestne občine podeli Slovenski Bistrici in Škofji Loki, čeprav ti nista izpolnili zakonskih pogojev za pridobitev statusa. Hkrati so zavrnili podelitev mestnega statusa več drugim občinam.

Novelo zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij so oktobra v proceduro vložile koalicijske stranke SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati ter Resnica. Želijo, da se status mestne občine prizna občinama Slovenska Bistrica in Škofja Loka, s čimer menijo, da bi se s tem ustrezneje priznala njuna vloga pomembnih gospodarskih, upravnih, kulturnih in izobraževalnih središč širšega območja.

Predlog koalicijskih strank in Resnice so poslanci na današnji seji odbora DZ podprli s 14 glasovi za, nihče pa ni glasoval proti. Hkrati so na seji z devetimi glasovi proti šestimi zavrnili več dopolnil k predlogu zakona. To so bila dopolnila poslanke Nataše Avšič Bogovič (Svoboda) za dodelitev statusa mestne občine Brežicam, poslanke Alenke Bratušek (Svoboda) za dodelitev statusa Jesenicam, poslanca Boruta Sajovica (Svoboda) za dodelitev statusa Radovljici, poslanke Nataše Sukič (Levica) za dodelitev statusa Domžalam in poslanke Metke Pešl Šater (Svoboda) za Ravne na Koroškem.

Poslanki Karmen Furman in Marjeta Šmid sta poudarili zgodovinsko vlogo Slovenske Bistrice in Škofje Loke ter njun pomen za širše območje. FOTO: Arhiv Občine

Poslanki Karmen Furman (SDS) in Marjeta Šmid (NSi, SLS in Fokus) sta med razpravo zagovarjali dodelitev statusa mestne občine Slovenski Bistrici in Škofji Loki. Kljub temu da ne izpolnjujeta zakonskih kriterijev, da bi postali mestni občini, sta poslanki izpostavili zgodovinsko vlogo Slovenske Bistrice in Škofje Loke ter njun pomen za širše območje.

Državni sekretar, pristojen za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ivan Meglič je medtem na seji dejal, da vlada ne nasprotuje nadaljnji obravnavi predloga zakona v DZ, a hkrati spomnil, da pogoji za dodelitev statusa mestne občine Slovenski Bistrici in Škofji Loki niso bili doseženi.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Slovenska Bistrica in Škofja Loka številčnemu kriteriju ne ustrezata.

Kljub neizpolnjevanju zakonskih pogojev so se tudi župani in predstavniki Škofje Loke, Slovenske Bistrice, Radovljice, Raven na Koroškem in Domžal v razpravi zavzeli za to, da se jim dodeli status mestnih občin. Kot so poudarili, bi s tem omogočili nadaljnji razvoj njihovih občin. Predlogi, da bi občine Škofja Loka, Brežice, Jesenice, Ravne na Koroškem in Slovenska Bistrica postale mestne občine, so sicer v preteklosti že bili, a noben ni dobil potrditve v DZ. Kot zadnja je leta 2021 status mestne občine pridobila Občina Krško.