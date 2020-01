Poslanci pred vprašanjem, kako se omejiti

Ljubljana – Delovna skupina, ki od septembra pripravlja etični kodeks, bi se že ta teden lahko ponovno sestala in naredila pomemben korak s sprejetjem tega dokumenta, na pomanjkanje katerega slovenske poslance opominjajo Skupina držav proti korupciji v Svetu Evrope (Greco), protikorupcijska komisija in Transparency International Slovenia že vse od leta 2012. Osnutek kodeksa je namreč že napisan, do srede januarja pa so poslanske skupine lahko vodji skupine Igorju Zorčiču, sicer vodji poslanske skupine SMC, posredovale še dodatne pripombe.Sedanja različica etičnega kodeksa je z enajstimi členi zelo kratka, v njej pa ni vsebin, ...