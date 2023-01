Poslanci SD pričakujejo iskrenega Goloba

V nadaljevanju preberite:

»Preveč je bilo insinuacij in govoric,« komentira pred srečanjem Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD. Po njegovem je že zaradi »spoštljivega ravnanja do koalicijskih partneric" primerno, da se pogovorijo. Poslanska skupina stranke je tudi predsednico svoje stranke opozorila, da si želi iskrenega pogovora z Robertom Golobom. Zakaj? Kakšni so odnosi v koaliciji?