Poslanci se sprašujejo o ustreznosti preventih ukrepov

Odbor DZ za zdravstvo je danes nadaljeval sejo na temo pripravljenosti Slovenije na morebitni izbruh okužb z novim koronavirusom. Poslanci so tudi tokrat izpostavili vprašanja ustreznosti sprejetih preventivnih ukrepov na terenu ter obravnave oseb s sumom na okužbo ali tistih, ki so se vrnili z območij, kjer virus že imajo.



Poslanci so predstavnice ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spraševali zelo različne stvari. Od tega, zakaj v Sloveniji tako malo ljudi testiramo na okužbo z novim koronavirusom, pa do tega, zakaj v nekaterih vrtcih otrokom ne dovolijo več imeti s seboj plišastih igrač.



Državna sekretarka na ministrstvu Simona Repar Bornšek je povzela vse aktivnosti, ki so jih na ministrstvu izpeljali v zadnjih dneh. Danes bodo objavili seznam 16 kontaktnih točk s kontaktnimi osebami in telefonskimi številkami, kamor se bodo ljudje s sumom na okužbo lahko obrnili za nadaljnja navodila.



Prav tako danes bodo vsi izvajalci na primarni ravni prejeli navodila o poti bolnika, ki meni, da bi lahko zbolel za novim koronavirusom. Državna sekretarka je poskrbela, da bodo informacije prejeli tudi vsi zdravniki koncesionarji, povezali so se tudi z zdravniki, ki delajo v domovih za starejše.



Že v petek so predstavniki zdravstvenih domov na sestanku na ministrstvu lahko prevzeli tudi dodatne zaloge zaščitne opreme, dogovorili so se, da bodo o stanju zalog zaščitne opreme in porabljenih testih sproti poročali, da se bodo zaloge lahko osveževale.

Poslanska vprašanja

Poslanka SDS Alenka Jeraj je izpostavila vprašanje števila testiranih na okužbo z novim koronavirusom, zakaj se preventivno ne testira tudi zdravih, ki so se vrnili z območij, kjer že imajo virus. »Ali ni za njihovo varnost bolje, da čim prej vedo, ali so morda bolni, in jih začnejo čim prej zdraviti?« je vprašala. Kritična je bila tudi do dejstva, da so v Sloveniji doslej opravili komaj 200 testov na okužbo z virusom.



Direktorica NIJZ Nina Pirnat je pojasnila, da jemanje brisov zdravemu človeku ni smiselno, negativen bris bi lahko pomenil lažno varnost in bi posameznik kasneje zbolel. »Pomembno je, da se brisi jemljejo bolnim, ki sodijo v zdravstveno obravnavo,« je dodala. Ob tem je predsednik odbora Franc Trček (Levica) izpostavil podatek za Francijo, da so v enem dnevu sposobni testirati 'le' 300 ljudi.



Na vprašanje poslanca SD Sama Bevka, ali je bolj nevarna gripa ali novi koronavirus, pa je pojasnila, da je razlika med njima predvsem to, da gripo bolje poznamo, imamo učinkovito cepljenje in protivirusna zdravila. Za novi koronavirus pa tega ni. Ne glede na to, ali gre za gripo ali novi koronavirus, pa so ukrepi za preprečevanje okužbe isti – izogibanje krajem, kjer je veliko ljudi, bolni, ki kašljajo in kihajo, pa naj ostanejo doma.



Poslanka SMC Mojca Žnidaršič pa je izpostavila dogajanje v nekaterih vrtcih, kjer da otroci v vrtec ne smejo več prinašati svojih plišastih igračk, in vprašala o strokovni argumentiranosti takega ukrepa.



Pirnatova je poudarila, da je v navodilih vrtcem in šolam za ravnanje ob povečanem številu kapljičnih okužb že desetletja poleg povečanega zračenja, povečanega umivanja rok, pogostejšega umivanja skupnih igrač tudi prepoved prinašanja plišastih igrač v vrtec. »To je klasično navodilo, ki ga vrtci poznajo v primeru pojava povečanega števila okužb. Vendar zaradi koronavirusa, ki ga pri nas sploh še ni, ne prepovemo prinašanja igrač v vrtec,« je komentirala.



Poslanci so danes izpostavili tudi vprašanje, zakaj Slovenija ni po vzoru Velike Britanije za primer epidemije novega koronavirusa predvidela, da bi vse bolnike sprejemali izključno v eno bolnišnico, na primer na Kliniko Golnik.



Repar Bornškova je glede tega pojasnila, da je stroka tista, ki je definirala, kako se bo postopalo v Sloveniji. Tako naj bi prvih nekaj primerov sprejela infekcijska klinika. Obolele bodo hospitalizirali ne glede na resnost okužbe, da bo tako stroka pridobila nekaj več podatkov, kasneje pa bodo hospitalizirali samo tiste z resnim potekom bolezni. Zbolele bodo po načrtu obravnavali v treh centrih, če bo okuženih veliko, pa bodo aktivirali dodatne lokacije. »Upoštevati moramo stroko, kako bi želeli biti organizirani,« je dodala.



Odbor je sejo končal po dobrih dveh urah razprave, zaradi nesklepčnosti v zadnjih minutah seje niso sprejeli nobenih sklepov.



Popoldne bo na temo pripravljenosti glavnega mesta na koronavirus razpravljal Odbor za zdravje in socialno varstvo pri MOL.



V zvezi z aktualnimi dogajanjem glede novega koronavirusa bo ob 16. uri izjava predstavnikov ministrstva za zdravje.