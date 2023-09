Poslanci so se seznanili odstopoma Zavca in Marzidovška

Državni zbor se je na začetku redne plenarne seje seznanil z odstopoma poslancev Svobode Dejana Zavca in Martina Marzidovška. S tem je poslancema prenehala funkcija.

Državna volilna komisija (DVK) bo o ugotovitvi pravice do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev odločila do torka do 12. ure. Po neuradnih podatkih bosta nadomestna poslanca nekdanji poslanec Jurij Lep in vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč. Oba sta že izrazila pripravljenost prevzeti poslanski mandat.

Zavec in Marzidovšek sta svojo odločitev o odstopu javnosti sporočila v četrtek. Kot sta pojasnila, Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, svoje poslanstvo bo nadaljeval na področju umetne inteligence. Oba sta v izjavi za javnost zanikala, da odstopata, ker se ne bi našla v funkciji poslanca.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je ob tem dejal, da čeprav v javnosti nista bila najbolj vidna, sta bila v poslanski skupini izjemna dodana vrednost. Poudaril je, da poslanska skupina ostaja polnoštevilčna in da so vsi skupaj zavezani istim programskim ciljem in volivcem.

Predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič bo, kot je napovedala na današnji seji, o odstopih obvestila državno volilno komisijo in jo zaprosila, da sporoči, kateri kandidat bo postal poslanec za preostanek mandatne dobe. Nato bo stekel postopek v državnem zboru.