Poslanci so si postavili etični kažipot

Ljubljana – Poslanci sprejeli etični kodeks, o čemer so razpravljajo pravzaprav že vse od leta 1993. Zanj so glasovali v SDS, SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB in Desus, v Levici so se vzdržali, nasprotovali pa so le v SNS. »Danes je za državni dan velik dan,« je potrditev pospremil predsednik državnega zbora, ki je bdel nad njegovo pripravo že pod prejšnjo vlado. Poslanci so ob sprejemu sicer ugotavljali, da kodeks ne bo samodejno izboljšal ugleda državni zbor, pač pa ga lahko izboljšajo le poslanci sami.Besedilo etičnega kodeksa okoli katerega se je večina poslancev lahko uskladila – ima le deset členov – je sicer precej splošno in po besedah predsednika vlade temelji na petih načelih: ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost - tudi okoljska ter dostojnost in spoštljivost. Med drugim poslance zavezuje tudi k demokratičnemu dialogu in nežaljivosti ter primerni in dostojni urejenosti pri opravljanju svoje funkcije.Učinkovitost etičnega kodeksa in tudi to, kaj ta načela prinašajo v praksi, bodo po navedbah Igorja Zorčiča na koncu ocenili na podlagi posameznih obravnavanih primerov. Kršitve zapovedanega bo na predlog, ki bo podan predsedniku ali podpredsednikom državnega zbora, namreč obravnaval kolegij predsednika državnega zbora na seji, zaprti za javnost. Za sklep o kršitvi kodeksa pa bo potrebno soglasje vodji poslanskih skupin, ki predstavljajo dve tretjini vseh poslancev.Na pomanjkanje etičnega kodeksa, ki je v prvi vrsti namenjen samoregulaciji, je slovenske poslance opominjala Skupina držav proti korupciji v Svetu Evrope (Greco), protikorupcijska komisija in Transparency International Slovenia že vse od leta 2012. »Namen etičnega kodeksa je opredelitev dodatnih oziroma dopolnitev obstoječih standardov ravnanj, ki jih določa slovenski pravni red, s konkretnejšimi usmeritvami glede pravilnosti in primernosti ravnanj poslancev. Komisija za preprečevanje korupcije verjame, da bodo poslanci kodeks z aktivno uporabo pri etičnih dilemah, s katerimi se pri opravljanju svoje funkcije soočajo v praksi, v prihodnjih letih tudi ustrezno vsebinsko napolnjevali in posledično dopolnjevali ter spreminjali,« so sprejem pozdravili na protikorupcijski komisiji.