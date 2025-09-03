  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Poslanci sprejeli novi zakon o medijih

    Za je glasovalo 48 poslancev, proti 23. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v SDS, NSi in Demokratih.
    FOTO: Blaž Samec/STA
    FOTO: Blaž Samec/STA
    STA
    3. 9. 2025 | 21:34
    3. 9. 2025 | 21:34
    2:45
    Poslanci so z 48 glasovi za in 23 glasovi proti sprejeli dolgo pričakovani novi zakon o medijih. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v SDS, NSi in Demokratih.

    Danes naj bi sprejeli zakon o medijih. Bomo šli tudi zaradi njega na referendum?

    Poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levica so zakon o medijih podprli, saj da zakon ščiti neodvisnost medijev. Izpostavili so, da mora tudi država poskrbeti za stabilno financiranje medijev kot četrte veje oblasti.

    V zakonu prvič državna pomoč za medijsko panogo

    Predlog novega zakona o medijih med drugim namreč prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo. Cilj predloga zakona je tudi pregled nad medijskim lastništvom in preprečevanje medijske koncentracije, kar Sloveniji nalaga evropski akt o svobodi medijev. Predlog prav tako določa označevanje vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco, prepoveduje pa spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k terorističnim kaznivim dejanjem.

    Opozicija medtem meni, da je zakon slab. V SDS in NSi so danes med neprimernimi določili izpostavili pristransko določanje državne pomoči ter širjenje pooblastil Agenciji za varstvo konkurence, ki bo pristojna za presojo medijske koncentracije. V SDS so prepričani, da je zakon tudi »uvod v cenzuro«. Predvideva namreč tudi globe, če se v mediju spodbuja nasilje ali sovraštvo, denimo zaradi spola, rase in vere.

    Na potrditev zakona o medijih bi taktično lahko čakal skoraj do volitev

    Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo k predlogu zakona, v katerem so ministrstvo za kulturo med drugim zavezali, da zagotovi finančno podporo za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije, ne le, da te sheme lahko zagotavlja. Prav tako so Agenciji za varstvo konkurence za nekaj mesecev podaljšali začetek uporabe določb o oceni koncentracije.

    Zavrnili so dopolnilo SDS, kjer so predlagali, da pristojno ministrstvo po preteku enega leta od uveljavitve zakona pozove vse izdajatelje medijev, ki so vpisani v razvid medijev, da sporočijo podatke, ki se vodijo v razvidu medijev po tem zakonu.

    zakon o medijihministrstvo za kulturodržavni zbor

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Prvi poraz Srbije, odlični Turki vzeli prvo mesto; Nemci utišali Tampere

    Sredin derbi na EP je pripadel Turčiji, ki je premagala Srbijo in se bo v osmini finala pomerila s Švedsko. Srbe čakajo Portugalci. Finci nemočni proti Nemcem.
    3. 9. 2025 | 22:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Poslanci sprejeli novi zakon o medijih

    Za je glasovalo 48 poslancev, proti 23. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v SDS, NSi in Demokratih.
    3. 9. 2025 | 21:34
    Preberite več
