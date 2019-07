FOTO:Poslanci tik pred zdajci v nove privilegije

V klopeh so bili najbolj trdno zasidrani koalicijski poslanci, najmanj pa opozicijski – zadnja četverica je bila med drugim zasedena tudi s predvolilno kampanjo za evropske volitve. FOTO: Delo Infografika

Pojasnilo NSi:

»Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat in poslanka Iva Dimic imata nižjo prisotnost pri aktivnostih v državnem zboru zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Spletno orodje Parlameter tega, kljub našim opozorilom, žal še ne upošteva, a prav in pošteno je, da se pri poročanju o aktivnostih oziroma prisotnosti poslancev v državnem zboru to objektivno okoliščino upošteva in se jo tudi jasno navede.«

Največ vprašanj so ministrom in premieru kot po navadi postavili opozicijski poslanci. FOTO: Delo Infografika

V javnosti je bilo mnogo kritik, da ta sklic državnega zbora v primerjavi s predhodnimi obravnava (pre)malo zadev. FOTO: Delo Infografika

Ljubljana – Državni zbor do septembra zapira svoja vrata za redne aktivnosti. Medtem bodo v parlamentarnem poslopju, ki je februarja slavilo 60. rojstni dan, začeli 1,4 milijona evrov vredno prenovo dvorane, v kateri domuje državni svet. Njeno odprtje bo na dnevnem redu konec leta, ob obletnici plebiscita.Od zadnjih počitnic se je na parlamentarnih hodnikih spremenilo marsikaj: od menjave na vrhu, ko je Dejan Židan (SD) od Mateja Tonina (NSi) prevzel predsedniški položaj, do prestopa Milana Brgleza iz SMC v SD . Zadnja je najprej dobila dodatno mesto, a ga je po Brglezovi izvolitvi v Bruselj , kamor je odšla tudi poslanka(NSi), morala vrniti SMC.Zadnje leto si bomo zapomnili po najkrajši seji državnega zbora, ki je aprila trajala le dva dni, lobiranju tobačne industrije , ki je skoraj poskrbela za zamik uvedbe enotne cigaretne embalaže, ter kolobocijah s poslanskim mandatom predstavnika manjšine Ferenca Horvátha . Glede njega se jim ni uspelo zediniti, ali bi moral zaradi hkratnega vodenja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti izgubiti poslanski status.Odmevalo je tudi zaradi dveh predlogov za zvišanje poslanskih plač , proti katerima sta protestirali Levica in LMŠ, vendar se bodo poslanski privilegiji letos vseeno predvidoma okrepili. Prejšnji teden so s 74 podpisi vložili predlog , s katerim črtajo prenehanje mandata zaradi nezdružljivosti svoje funkcije, uvajajo drugačno priznavanje potnih stroškov in omogočajo prejemanje nadomestila tudi tistim, ki funkcije ne opravljajo niti pol leta. Predstavniki ljudstva so v istem tednu določili tudi uvedbo etičnega kodeksa