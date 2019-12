Poslanci z glavo skozi zid pri ukinitvi dopolninega zdravstvenega zavarovanja

Prihodnji teden bo državni zbor v obravnaval zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V grobem gre za predlog Levice, vendar močno spremenjen z amandmaji LMŠ, ki pa ne odpravljajo pomanjkljivosti osnovnega predloga, ampak dodaja še nove.Predlogu, ki ga bo na redni seji prihodnji teden obravnaval DZ, nasprotujejo skoraj vsi. Zakonodajno-pravna služba DZ celo dvomi, da je tak postopek sprejemanja, kot se izvaja, sploh mogoč. Opozarja namreč, da je bil zakonodajni postopek enega zakona že končan (in zavrnjen), tako da je predlog obravnave polovica celote. Postavlja se vprašanje, kaj ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.