Poslanec Bandelli naj se opraviči za »sekret papir«

»Naše podjetje je prek odvetniške pisarne Ušeničnik Žagar od poslanske skupine, ki je delila njegovo izjavo na družbenih omrežjih, in od poslanca Marka Bandellija, ki je naš izdelek enačil z WC-papirjem, zahtevala opravičilo in umik izjav. Če tega ne bodo storili, jih bomo odškodninsko tožili, odškodnino pa namenili za dobrodelne namene. Našega materiala, ki so ga uporabili za izdelavo zaščitnih mask za splošno populacijo, namreč ne moreš enačiti z WC-papirjem. Od politikov bi pričakovali odgovorne izjave, ki temeljijo na dejstvih,« komentira, direktor kranjskega podjetja Seti.Marko Bandelli je pred dnevi v državnem zboru izjavil: »​Sekret papir, fantje moji, ne nabava mask.« Njegova izjava je bila opažena tudi v medijih:Posnetek njegovega nastopa je delila tudi stranka SAB.Podjetje Seti je v javnosti sicer znano po tem, da je dobavitelj materiala za zaščitne maske, ki so jih zavodu za blagovne rezerve dobavili iz podjetja Korez Sotring Grop (po ceni 0,76 evra za kos) in Zaščita Lukač (po ceni 0,80 evra za kos).Korez je blagovnim rezervam dobavil 500.000 zaščitnih mask, posel je vreden 380.000 evrov. Posel je sklenjen in dobava v celoti izpeljana.Zaščita Lukač pa je z blagovnimi rezervami podpisala pogodbo v skupni vrednosti 480.000 evrov, rok dobave je prvi junij, skupaj pa naj bi blagovnim rezervam dobavili 600.000 mask za zaščito splošne populacije.Maske so povzročile na terenu kar nekaj razburjenja, na Koroškem so v nekaterih občinah napovedali, da jih bodo vrnili Obe podjetji sta maske izdelali iz materiala airlaid, ki ga dobavlja podjetje Seti. »V Sloveniji material airlaid ni najbolje poznan (več kot 95 odstotkov naših izdelkov iz airlaida se izvozi), ker so izdelki cenovno dragi in s tem manj tržno zanimivi, predvsem pa ljudje ne poznajo njegove prave vrednosti in uporabnosti,« pravi direktor podjetja, ki sicer v običajnih razmerah izdelke prodaja predvsem sektorju turizma oziroma gostinstva.»Zaradi trenutnih dogodkov se našemu podjetju dogaja velika poslovna škoda, ki nikakor ni odraz našega slabega dela, temveč posledica povezovanja podjetja Seti z zgodbo o nakupu airlaid obraznih mask s strani blagovnih rezerv, s čimer v našem podjetju nimamo prav nič, razen dejstva, da smo dobavitelj ustreznega in certificiranega materiala – serviet podjetjem, ki v tej zgodbi sodelujejo,« še dodaja Šarec.V času (med 20. marcem in 3. aprilom) so v Setiju na slovenski trg plasirali nekaj več kot pet milijonov kosov serviet​ airlaid​, od tega jih je bilo okoli 1,2 milijona dobavljenih izdelovalcem zaščitnih mask, okoli 1,2 milijona trgovinam, preostalo pa podjetjem, civilnim zaščitam, občinam … za lastno izdelavo zaščitnih mask.