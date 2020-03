Poslanec Franc Trček zapušča Levico

»S strani poslanske skupine pa sem doživel hladen tuš oz. kar pogrom, da sem "čisto povozil stališče, ki ga je podal vodja poslanske skupine ... da sem izpadel pizda ... da hvalim JJ". Očitno sem jaz preodrasel in prezahteven tako za Levico kot za poslansko skupino Levice ter je očitno bolje, da se naše poti razidejo. Luka Mesec mi je ravnokar odvrnil: "Te pa pojdi". OK, pa grem,« je na družbenem omrežju zapisal poslanec LeviceKot je zapisal, je v zadnje pol leta v preštevilnih pogovorih tako z vodstvom stranke kot z vodstvom poslanske skupine, kot tudi že obupano na Svetu stranke, neuspešno poskušal doseči, da se Levica zresni.Če me njen koordinator namesto tega, da bi mi prisluhnil ob številnih »revolucionarnih« infantilizmi članov poslanske skupine, podi, te pa grem, je še zapisal.Napovedal je še, da bo odločitev o tem, ali se poslovil od politike ali pa jo nadaljeval, s kom bolj odraslim, ki ga bo poskušal razumeti in sprejemati v njegovi državotvornosti, sprejel do 3. maja.