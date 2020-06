Poslanec Jelinčič oblekel uniformo in dobil pismo inšpektorja

Ljubljana – Inšpektorat za obrambo je poslanca Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča Plemenitega pozval, naj pojasni, zakaj je 28. januarja letos v državnem zboru nastopil oblečen v vetrovko Slovenske vojske.Nastop uniformiranega poslanca SNS Zmaga Jelinčiča, ki je januarja vzbudil precej pozornosti, je bil posvečen predvsem migrantski problematiki in zagovoru civilistom, ki v uniformah patruljirajo ob meji. V tistem času so poslanci med drugim razpravljali o predlogu zakona, ki bi civilistom prepovedal nošenje uniform in bi posledično omejil delovanje samooklicanih vard in vaških straž.»Vidim, da se smejete, ampak ...