Poslanec Mijič, ki je dolžan delavcem in državi, v delegaciji Sveta Evrope

Poslanska skupina stranke Resnica je parlament obvestila, da spreminja sestavo delegacij v mednarodnih institucijah. Kot so zapisali, so v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope namesto Katje Kokot imenovali Borisa Mijiča.

Dokument z datumom 28. avgust 2026 je naslovljen na predsednika odbora za zunanjo politiko Franca Breznika. Podpisala ga je vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot.

Dokument je na omrežju X objavila poslanka Svobode Tamara Vonta, sprememba pa je precej vznemirila javnost, saj je stranka svojega poslanca pred kratkim pozvala, naj v 30 dneh pojasni svoje dolgove, potem pa naj bi o njegovem mandatu v državnem zboru sprejeli končno odločitev.

»Odločitev želimo sprejeti odgovorno, na podlagi preverljivih dejstev in celotne dokumentacije, zato je svet stranke zahteval dodatna pojasnila in dokazila,« so takrat navedli in dodali, da bo svet stranke pri presoji izhajal »tudi iz visokih standardov osebne odgovornosti, ki jih pričakujemo od vseh nosilcev funkcij«.

Na imenovanje Mijiča so se odzvali v Gibanju Svoboda. »Želeli bi si, da je to šala, ampak ni,« so zapisali ter opozorili: »Koalicija je poslanca Borisa Mijiča imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava.« In še: »Poslanci SDS, NSi, Resnice in Demokratov torej menijo, da nas tam lahko ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava našo zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev, človek, ki je lagal o svoji izobrazbi ter nato še prepisal podjetja z dolgovi na Roka Snežiča.«

Za pojasnila smo prosili stranko Resnica. Na odgovor še čakamo.

Kaj vse bremeni poslanca Mijiča

V zadnjem času so se pojavila nova razkritja o dvomljivem finančnem položaju poslanca Resnice. Kot so poročali mediji, njegova družina menda gradi hišo na obrobju Ljubljane, kar je le zadnje v nizu razkritij. Mijič je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, je povzel STA.

Zatem pa je razburila tudi informacija, da je brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča. Ta je podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, kot glavno dejavnost pa prijavil vzrejo kamel.

Mijič je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«.

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po tem, ko so razkritja o poslancu Mijiču več tednov odmevala v javnosti, zvrstili pa so se tudi pozivi k njegovemu odstopu, celo protesti, napovedal, da bo proti Mijiču predlagal najstrožje ukrepe. Zavzel se je, da Mijič oktobra ne bo več poslanec.

Mijiču sicer ne bo treba odstopiti oziroma stranka vsaj formalno nima vzvodov, da ga k temu prisili. Po slovenski zakonodaji namreč lahko poslanec tudi v primeru izključitve ali izstopa iz stranke ostane poslanec do izteka mandata.