    Slovenija

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    Jani Prednik se sooča z obtožbami o nasilju v družini. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Jani Prednik se sooča z obtožbami o nasilju v družini. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    13. 10. 2025 | 10:27
    13. 10. 2025 | 12:44
    8:28
    A+A-

    Vodja poslanske skupine Socialnih demokratov Jani Prednik se sooča s hudimi obtožbami o psihičnem in fizičnem nasilju. Ovadbo proti njemu je na slovenjgraško tožilstvo vložila njegova nekdanja partnerka, poroča portal N1. Med drugim mu očita, da jo je klofutal in ji grozil s smrtjo.

    image_alt
    Verzi o okolju, ki ne odpušča ženskam, čeprav so vse naredile prav

    Prednik se je na očitke odzval s pismom, v katerem je zapisal, da ga navedbe bolijo in da nikoli ni bil nasilen niti psihično niti fizično. Zapisal je, da odstopa kot poslanec.

    »Ko človek bere besede, ki ga prikazujejo kot pošast, ga to zareže globoko. V teh dneh sem doživel točno to. Boli me, ker vem, da to nisem jaz. Nikoli nisem bil nasilen – ne fizično ne psihično. To preprosto ni moj značaj in ne moje življenje. Življenje nas včasih postavi pred težke preizkušnje. Takšne, za katere si misliš, da jih nikoli ne boš doživel. Težko je, ko te obtožijo stvari, ki jih nisi storil. Težko je, ko si v nekaj stavkih razglašen za nekoga, ki ga tvoji najbližji sploh ne prepoznajo in najtežje je, ko vidiš bolečino v očeh svoje družine, ker nosijo breme, ki ni njihovo,« je med drugim zapisal Prednik.

    Odstopa, a »ne zato, ker bi bil kriv«

    »V svojem osebnem življenju sem se znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb. Dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči so me pripeljali do napačnih odzivov, ki jih obžalujem. Vem, da bi moral iz takšne zveze oditi veliko prej, namesto da sem vztrajal. Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči iz lastnih napak,« je še zapisal.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Odziv Socialnih demokratov: Gre za pravilno potezo

    »Socialni demokrati spoštujemo odločitev Janija Prednika za odstop z mesta poslanca Državnega zbora RS. V danih okoliščinah menimo, da gre za pravilno potezo,« so sporočili iz Prednikove stranke.

    Kot so zapisali, je nasilje v kakršnikoli obliki  nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo. »Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način,« so zapisali.

    »V znak spoštovanja zasebnosti vseh vpletenih in zavoljo korektnosti do vseh postopkov, ki potekajo glede ovadbe zoper Prednika«, se v stranki v nadaljevanju ne bodo opredeljevali do zadeve.

    »Kot politik vem, da imam dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služim, in ljudi, ki so mi zaupali. Zato sem sprejel odločitev, da odstopim kot poslanec. Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi,« je v sporočilu za javnost zapisal poslanec in vodja poslanske skupine SD.

    Po rezultatih, ki so objavljeni na spletni strani državne volilne komisije, bi Prednika v poslanskih klopeh nasledila Andreja Katič, ki pa opravlja funkcijo pravosodne ministrice. Za ministrico Katičevo je na listi Janja Rednjak. V SD pravijo, da se še pogovarjajo in da je še prezgodaj karkoli napovedovati. Več bo znano, ko bo zadevo obravnavalo predsedstvo stranke. 

    Grozil naj bi ji z nožem, jo udaril in zvil roke

    Na tožilstvu so za N1 potrdili, da so kazensko ovadbo prejeli ter da zbirajo obvestila in dokaze. 38-letni Jani Prednik je bil z žensko v zvezi dve leti, prvič pa jo je menda udaril dobrega pol leta po tem, ko sta postala par. Poslanec nekatere očitke priznava, druge pa zanika. 

    Prednik je menda nekdanji partnerki grozil z nožem in ji zvil roke, jo butnil ob steno in ji pri tem zagrozil, da jo bo ubil in skalpiral. Po njunem zadnjem prepiru ji je zagrozil: »Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram ...« 

    Organe pregona je prosila, naj postopek vodijo tako, da bosta ves čas zagotovljeni njena varnost in varnost njene družine, preučijo pa naj tudi možnost prepovedi približevanja.

    Za portal N1 se je branil, da je bila zveza z nekdanjo partnerko toksična in polna prepirov in da je bil tudi on žrtev psihičnega in fizičnega nasilja. Nekaterih dejanj, ki jih je domnevno storil nekdanji partnerki, se ne spomni, nekatera je zanikal, spet druga priznal. Svoja dejanja obžaluje, je poudaril in dejal, da so bili njegovi odzivi posledica čustev, ki pa jih danes obžaluje, saj da se ne bi smel odzvati tako, kot se je. 

    Prednikovi žrtvi sta bili sicer domnevno najmanj dve – na N1 so namreč govorili z bivšo partnerko Janija Prednika kot tudi z njegovo nekdanjo prijateljico, s katero se je zapletel pred šestimi leti. Prednik jo je prijavil zaradi suma nadlegovanja, zalezovanja in zlorabe osebnih podatkov.

    Zagrožena kazen za kaznivo dejanje nasilja v družini v primeru, ko se je nasilje dogajalo v skupnosti, ki je že razpadla, je do treh let zapora, navaja portal.

    V SD so ničelno toleranco do nasilja nad ženskami zapisali v svoj program pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. FOTO: Jure Eržen
    V SD so ničelno toleranco do nasilja nad ženskami zapisali v svoj program pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. FOTO: Jure Eržen

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je danes ob robu zasedanja Parlamentarne skupščine zveze Nato komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja: 

    »Pisanje medijev me je zelo prizadelo. Ne pristajam na kakršnokoli nasilje nad ženskami, nasilje nasploh, torej ničelna toleranca. In če se bo izkazalo, ali s preiskavo, ki naj bi, če prav razumem, potekala, da je to res, bodo seveda potrebni ukrepi,« je dejala in poudarila, da je treba s sodbami počakati na rezultate preiskave. 

    Obtožbe se ji sicer, kot je dodala, zdijo zelo resne: »To je verjetno poslančeva odgovornost, konec koncev moralna odgovornost, kakšna bo preiskava. Pritiski se vrstijo. Sem precej prizadeta, če je karkoli v tem resnice in če je, mislim, da se poslanec, že po svoji vesti, umakne ali pa vsaj da preiskavi prosto pot.«

    Na vprašanje, ali je to velik udarec za stranko, je po poročanju portala N1 odgovorila, da gre po njenem mnenju za »grozljivo zgodbo posameznika, težko pa je to primerjati z načeli stranke. Moja načela so zelo jasna, sem zavezana socialni demokraciji, poštenosti, iskrenosti, dialogu in sodelovanju. Mislim, da imamo v stranki zelo veliko takih posameznikov in posameznic.« 

    Popoldne bo sicer potekala redna seja predsedstva stranke SD, na kateri bodo obravnavali tudi omenjeno zadevo, so za STA navedli v stranki, ki je ničelno toleranco do nasilja nad ženskami zapisala tudi v svoj program pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami.

    Ženske, ki so žrtve nasilja, se lahko po pomoč med drugim obrnejo na policijo ali najbližji center za socialno delo. Na voljo so tudi Društvo SOS telefon na telefonski številki 080 11 55, Društvo za nenasilno komunikacijo na 01/ 4344 822 oziroma 031 770 120 ali Krizni center Društva ženska svetovalnica na številki 031 233 211.

    Več iz teme

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
