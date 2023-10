Poslanec SDS poskusil potegniti enačaj med vlado in Hamasom

»Groza in teror, ki smo mu bila priča v Izraelu, sta enako dojeta med nami vsemi. Od nikogar nisem zasledil, da bi podprl dejanja Hamasa v Sloveniji. Ta dejanja so v celoti zavržna in nagnusna,« je bil predsednik vlade jasen v odgovoru na poslansko vprašanja Franca Breznika iz SDS. Omenjeni poslanec in tudi SDS koalicijski stranki Levica očitajo, da relativizira napad na Izrael s strani Hamasa in ne ločuje, kdo je žrtev in kdo napadalec.

Poslanec SDS je predsedniku vlade postavil vprašanje v zvezi s stališčem vlade do poziva Levice k priznanju Palestine kot samostojne države in k uvedbi sankcij zoper Izrael. Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je prejšnji teden na vlado naslovil poslansko pobudo, v kateri je vlado pozval naj preuči možnosti za vzpostavitev sistema nadzora in prepovedi izraelskega blaga, proizvedenega na okupiranih palestinskih ozemljih, aktivno pristopi h kampanji za obsodbo Izraela, vključno z uvedbo sankcij, in prične s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države.

Golob danes v državnem zboru konkretnega odgovora na zastavljena vprašanja s strani poslanca Levice kakor tudi pobude koalicijske Levice ni podal. Namesto tega je Golob spomnil na soglasno sprejete sklepe parlamentarnega odbora za zunanjo politiko prejšnji teden. Poslanci so obsodili napad Hamasa na Izrael, obe strani pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava ter vrnitvi k mirovnim pogovorom.

»Zadovoljen sem, da smo zmogli narodno enotnost pri tej točki,« je dejal Golob in dodal, da mu je žal, da se iz »tega terorja nabirajo politične točke, ker to ni odgovorna politika«. Gibanje za pravice Palestincev organizira v četrtek shod za Palestino pod naslovom Konec nasilju – konec apartheidu. Breznik je shod označil za podporo Hamasu.

»Kovanje političnih točk iz človeške tragedije, je nekaj najbolj zavržnega,« je ponovil Golob in Brezniku prebral skupno stališče voditeljev držav članic EU, pri katerem je Slovenija aktivno sodelovala. Slovenija je bila med prvimi, ki je povečala humanitarno pomoč za Palestino, ne za Hamas, je poudaril Golob.

Breznik je nadaljeval, da poziv 43 civilnodružbenih organizacij in institucij, ki so prejšnji teden vladi poslale poziv k takojšnjemu umiku podpore izraelski okupacijski politiki, sovpada s pismom iranskega režima, ki so ga prek iranskega veleposlaništva v Ljubljani prejeli poslanci.

Breznikov šef Janez Janša je na omrežju X promoviral stališče, naj njegovi privrženci udeležence četrtkovega shoda za Palestino fotografirajo, fotografije pa naj pošljejo na veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.