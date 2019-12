Poslanka SNS prestopila k SDS

Kompatibilne vrednote

Franc Jurša pravi, da mora biti poslanska skupina enotna, v njej se je treba pogovarjati in konec koncev sprejeti skupno stališče, ki ga predstavijo drugim poslanskim skupinam. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Napeto tudi v Desusu

Po sinočnjem imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico se v koaliciji odpirajo nove težave. Desusov poslanec Robert Polnar je znova glasoval drugače kot kolegi iz poslanske skupine in nasprotoval izvolitvi ministrice. Vodja njihove poslanske skupine Franc Jurša za zdaj še ni potrdil, da se razhajajo s Polnarjem , vendar ni daleč od tega. Po praznikih načrtujejo temeljit pogovor z njim.



Polnar je bil posebej izpostavljen tudi ob nasprotovanju zakonu o izvrševanju proračunov , ko je dejal, da Šarčevo vlado podpira, a da je trenutno podpornik politike, ki ni sposobna alternativ. Če bi bila v tem mandatu kakršna koli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, bi v njej sodeloval, tudi s SDS, je napovedal.

Ljubljana – Poslankaje z današnjim dnem nepreklicno izstopila iz stranke SNS in iz njene poslanske skupine ter prestopila k SDS. »Razlogi za izstop so v vrednotni in profesionalni nezdružljivosti stališč z vodstvom stranke,« je zapisala na facebooku.Izstop je zanjo edina možna in korektna odločitev, tudi zaradi odgovornosti do volivcev, saj ravnanje SNS v zadnjem času ne odraža ciljev in vrednot, ki so zapisani v njenih programskih dokumentih in zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.»Mnogi med vami ste me upravičeno spraševali, zakaj podpiramo vlado, ki izvaja promigrantsko politiko, zakaj glasujemo proti višjim povprečninam, ki bi omogočile bistveno hitrejši razvoj slovenskih občin. Iz vaših besed je bilo moč razbrati očitke, da se prodajamo v zameno za politično funkcijo,« je še pojasnila.Zaradi zavedanja, da bi imela kot samostojna poslanka v parlamentu težko bistven vpliv na politično odločanje, je odšla k SDS, saj so njene vrednote domoljubja, nacionalne varnosti, skrbi za slovenske državljane, podjetnike, starejše … tiste vrednote, s katerimi se poistoveti, je še dodala. Zdaj upa na korektno in produktivno sodelovanje.Novo članico je na twitterju pozdravil tudi prvak opozicijeV politiko se ni podala zato, da bi kimala in delovala v nasprotju s svojimi prepričanji, niti zato, da bi reševala svojo eksistenco, je poudarila. Pred nastopom poslanske funkcije je sicer vodila erotični masažni salon, kar je v javnosti precej odmevalo.