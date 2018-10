Poslanki prerezali gume in na avto obesili lutko z njenim obrazom

Poslanki LMŠ in kandidatki za mariborsko županjo so na parkirišču pred njenim domom na avtomobilu prerezali gume, na vetrobranskem steklu pa je našla lutko s fotografijo njenega obraza z rdečimi sledmi. Lutka je imela okoli vratu ovito vrv, ki je bila na strehi avtomobila privezana na kamen.»To dojemam kot grožnjo pri moji kandidaturi, vendar sporočam vsem tistim, ki so si to dovolili, da se ne bom ustrašila, da me ne bodo ustavili, da za menoj stojijo vsi, ki so mi dali podpise, in jutri opoldne vlagam kandidaturo. Mislim, da je čas, da je treba narediti konec tudi politični mafiji, ki očitno vlada v Mariboru,« je poslanka povedala za Večer in pri tem dodala, da k sreči zjutraj ni peljala otrok v šolo in da jima je bil prizor prihranjen. Mariborski policisti so prijavo prejeli in zadevo še preiskujejo.V LMŠ za zdaj zadeve ne komentirajo, a se bodo odzvali predvidoma še danes.