Poslanska skupina Desusa od Pivčeve zahteva pojasnila

V sporočilu za javnost je vseh pet poslancev stranke Desus zatrdilo, da so od predsednice stranke in kmetijske ministrice»zahtevali konkretna pojasnila in dokumentacijo o njenih ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola. « Pojasnila od Pivčeve zahtevajo na sestanku, ki bo v petek 7. avgusta, od predsednika sveta strankepa poslanska skupina zahteva naj zaradi ministričinih dejanj skliče sejo sveta stranke najkasneje do 25. avgusta.Vodja poslancev Desusaje za medije že konec prejšnjega meseca izjavil, da od Aleksandre Pivec pričakuje natančne informacije glede medijskih objav o ministričinih prenočitvah v izolskem hotelu na stroške občine. »Če navedbe držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke,« je dogajanje pred štirimi dnevi komentiral Jurša. Pivčeva je napovedala, da bo svoje ravnanje, ki ga preiskuje tudi že Komisija za preprečevanje korupcije, pojasnjevala, ko se bo vrnila z dopusta.Ministričina obiska Krasa in Izole, ki sta ju domnevno financirala Vinakras in občina Izola, bi zaradi suma korupcije, lahko še dodatno zaostrila odnose v stranki Desus, kjer vre že od izvolitve Pivčeve na mesto predsednice stranke