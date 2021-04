Poslanske prestope bi morali zakonsko urediti – prepovedati

V nadaljevanju preberite:

Prestop poslancev v druge poslanske skupine bi pa po mojem mnenju morali zakonsko urediti, med drugim v intervjuju za Delo razmišlja Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije (DVK).



Na vprašanje, ali s tem misli prepovedati, pa odgovarja, absolutno. »V nekem smislu gre za izničenje volilnega izida, za prevaro volivcev. Če vzamemo hipotetični primer, da politična stranka A dobi na volitvah 15 mandatov in nato zaradi različnih razlogov razpade. Njenih osem poslancev prestopi v poslansko skupino politične stranke B in ima nato ta namesto 12 poslancev kar 20 poslancev. Je potem razporeditev mandatov v državnem zboru skladna z izidom volitev? Je to izraz volilnega izida, volje volivcev? Po mojem globokem prepričanju, ne. Stranka B bi imela v tem primeru bistveno več mandatov, kot so jim jih podelili volivci. V takih in podobnih primerih bi seveda morali določiti, da lahko postanejo tako imenovani nepovezani poslanci. Kako potem opravljajo funkcijo poslanca oziroma ali sodelujejo s koalicijo ali opozicijo, je njihova osebna odločitev. S svojimi temeljnimi pravili pa bi jim tudi državni zbor moral omogočiti, da do konca mandata normalno opravljajo funkcijo poslanca,« še odgovarja Dušan Vučko.



