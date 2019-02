Poslansko skupino LMŠ zapušča prvi poslanec

»Čakam pri pultu, trije ljudje so se med seboj pogovarjali. Tri minute sem zagotovo čakal in se me sploh niso, kot bi rekli moji Zgornjesavinjčani, 'amuzeli', kot da sem tam luft. Potem sem se odločil, da bom preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Prvič v življenju sem to naredil. In sem šel lepo ven. Nihče ni pritekel ven, nihče ni tulil. Tudi tam, kjer imajo vse pod videonadzorom, tu pa tam tudi gre kaj skozi«.

Ljubljana – Lista Marjana Šarca je sporočila, da se je včeraj seznanila z odstopno izjavo svojega poslanca Darija Krajčiča. Dogajanje bodo pojasnili na izjavi za javnost, ki bi ob 10. uri v prostorih stranke.V stranki so za Delo potrdili, da je njegov odstop povezan s krajo. Včeraj je namreč pozornost vzbudila njegova izjava, izrečena na parlamentarnem odboru, da v trgovini ni plačal sendviča.Krajčič je bil kot poslanec aktiven v odborih za infrastrukturo, okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter bil predsednik odbora za zadeve Evropske unije.Po izobrazbi je doktor gozdarskih znanosti, v preteklosti je deloval kot direktor v zasebnem sektorju in v javnem zavodu, kot generalni direktor na ministrstvu za , direktor zavoda za varstvo narave, 2okolje in prostor ter kot docent na ljubljanski univerzi. Za poslanca je bil izvoljen v Mozirju.