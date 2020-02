Pošle zaloge zaščitnih mask

Pravilna uporaba mask

Osnovni higienski ukrepi

Čeprav strokovnjaki mirijo, da v državi zaradi koronavirusa ni razloga za preplah, so državljani tako negotovi, da so v lekarnah Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in trgovini Sanolabor pokupili zaloge vseh vrst zaščitnih mask. Te so pošle tudi na Obali in drugod po državi. V Lekarni Ljubljana se trudijo, da bi zaščitne maske pridobili od različnih dobaviteljev, a jih tudi za naročila ni več na voljo oziroma so občasno na voljo le manjše količine, ki pa ne zadoščajo povečanemu povpraševanju po maskah.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pravijo, da v Sloveniji splošna uporaba maske ni potrebna. Maske se namreč premočijo in po določenem času ne zagotavljajo več zaščite, treba jih je nadomestiti z novimi.Kot še poudarjajo na NIJZ, je zelo pomembno, da so maske pravilno nameščene, in sicer da pokrivajo nos in usta.So pa maske smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju, so zapisali. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih, ne celoten delovni čas.V ljubljanskem kliničnem centru pravijo, da imajo zaščitnih mask na zalogi dovolj in da prav danes dobijo tudi donacijo 100.000 mask.V primeru potovanja pa NIJZ pri uporabi mask svetuje ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.Za zaščito pred koronavirusom naj bi bile primerne zaščitne maske s certifikatom FFP3 ali N95, medtem ko navadne kirurške maske po mnenju zdravnika Blaža Mrevljeta niso ustrezne. Kirurška maska namreč ne tesni dovolj, ko se navlaži, začne prepuščati in zadostuje za največ dve uri, medtem ko omenjene maske s certifikatom vzdržijo do osem ur.Koliko in katere maske ima na zalogi Zavod RS za blagovne rezerve ni znano.Za uspešno preprečevanje okužb je treba bolj kot uporabljati maske, upoštevati osnovne higienske ukrepe:• Temeljito umivanje rok z milom in vodo.• Izogibanje dotikanju oči, nosu ali ust z neumitimi rokami ter pokrivanje ust z robčkom med kašljanjem ali kihanjem.• Razkuževanje rok z antiseptikom, če ni na voljo vode in mila.• Izogibanje stika z okuženimi osebami.