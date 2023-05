V novinarskih aktivih, novinarskih sindikatih in svetu delavcev RTV Slovenija so ostro obsodili današnje žaljenje in agresivno vedenje določenih udeležencev shoda upokojencev pred vhodom, ki so ga bili deležni novinarji in drugi zaposleni na RTV Slovenija med opravljanjem svojega dela.

»Še posebej obsojamo incident, ko se je eden od protestnikov znesel nad novinarko MMC-ja, medtem ko je spremljala prihod Pavla Ruparja pred poslopje RTV Slovenija. Zagrozil ji je, da ji bo z dežnikom iz rok zbil telefon. Izpulil ji je službeno kartico in jo zmerjal, da je 'gnoj' in 'rdeča drhal'. Kartico ji je potem vrnil in zagrozil, da ne sme snemati dogajanja. Ko mu je pojasnila, da je novinarka in da poroča z dogodka, ji je dejal, 'ampak niste naša, vi lažete'. Na novinarko je začel vpiti še en protestnik, zato se je umaknila izpred vhoda v televizijsko stavbo RTV Slovenija. Za spremstvo je zaprosila policista, ki jo je pospremil do vhoda v radijsko stavbo. V redakcijo se je vrnila pretresena, dogodek je nato prijavila na policijo,« so opisali dogajanje v skupni izjavi.

Takšno agresivno vedenje je po njihovem prepričanju posledica načrtnega netenja nestrpnosti in sovražnosti do novinarjev in drugih zaposlenih na RTV Slovenija, zaradi katerega vse pogosteje prihaja do podobnih incidentov, kar je nesprejemljivo.

FOTO: Blaž Samec

Pavel Rupar, organizator protesta, ki se je za tem odvil na Trgu republike, se je v svojem nagovoru sicer zahvalil tistim zaposlenim RTV Slovenija, ki so po njegovih besedah v zadnjem času zagotavljali pluralizem in izrazil upanje, da se bo ta tudi po uveljavitvi celotne novele zakona o RTV Slovenija nadaljeval, sicer bo upokojence pozval, da vsaj tri mesece na plačujejo prispevka za RTV Slovenija.

V ospredju so shoda so sicer opozorila glede slabega položaja upokojencev – želijo si predvsem izrednega dviga pokojnin.