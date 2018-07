Posli s Cinkarno pod lupo regulatorja trga

5

ATVP v akcijo

Miloš Čas, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev Foto Uroš Hočevar

V začetku minulega meseca je luksemburška družba Anatol objavila namero za prevzem celjske Cinkarne. V nameravanem poslu sta se združila avstrijski Martens Management Group, ki ga v Sloveniji poznamo tudi iz zgodbe s Heliosom, pri poslu pa mu bi finančno pomagal ameriški investicijski sklad KKR. Od namere sta nato odstopila, Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je včeraj objavila, da je njen sklep o tem, da mu soglasja za odstop od posla ne izda, pravnomočen.Ko je bila 4. junija objavljena namera za prevzem Cinkarne Celje, je bilo z delnicami na Ljubljanski borzi opravljenih za kar 1,3 milijona evrov poslov. Njihova vrednost je ob tem dosegla rekordnih 259 evrov. Naslednji dan je bilo opravljenih še za okoli pol milijona evrov poslov, pri čemer se je tečaj dodatno zvišal in dosegel 266 evrov na delnico.Trgovanje s tem vrednostnim papirjem se je sicer krepilo že od sredine aprila, sklando s tem je rasla tudi njegova cena, saj je bilo za delnico cinkarne Celje v začetku aprila treba odšteti dobrih 200 evrov. V borznih krogih se je zato že začelo ugibati kaj se dogaja.Posli so očitno vzbudili tudi zanimanje regulatorja trga, saj po naših informacijah Agencija za trg vrednostnih papirjev vodi postopek zaradi suma prepovedane tržne manipulacije. Regulator trga vrednostnih papirjev komentarjev o odprtih postopkih ne daje, je pa včeraj v zvezi s Cinkarno objavil, da je njegova odločba, s katero Anatolu zavrača zahtevo za izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere omenjenega celjskega podjetja pravnomočna. To z drugimi besedami pomeni, da avstrijsko-ameriška finančna združba za Cinkarno eno leto ne sme dati nove prevzemne ponudbe. Anatol je sicer v svoji obrazložitvi za odstop od namere prevzema Cinkarne zapisal, da od posla odstopa, saj mu ni bilo dano opraviti skrbnega pregleda družbe. ATVP je sicer lani izdal pet ukrepov v okviru nadzora zlorabe trga, koliko ima odprtih postopkov zdaj, pa niso razkrili.Spomnimo, v nameri za prevzem sta tuja investitorja za delnico Cinkarne ponudila le 220 evrov, kar je bilo znatno manj od tedanje borzne cene in ocen analitikov. Prevzema pa si niso želeli ne največji lastniki podjetja, ki tudi letos dosega zgodovinsko dobre poslovne rezultate, pa tudi ne uprava in zaposleni, proti pa je bil tudi del politike. Stranka Levica je namreč tedaj SDH, Modro Zavarovalnico in DUTB opozorila, da želi očitno prevzemnik, ki je v preteklosti na podoben način kupil in kasneje Helios prodal za trikratnik kupnine, izkoristiti obdobje brezvladja po volitvah in se poceni polastiti največjega celjskega podjetja ter ga nato kasneje prodati naprej po bistveno višji ceni.