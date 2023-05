Poslovanje bolnišnic za zdaj boljše kot lani

V nadaljevanju preberite:

Poslovanje 27 bolnišnic v prvem trimesečju letošnjega leta je bistveno boljše, kot je bilo v istem obdobju lani. Pri tem je treba vedeti, da so bili lanski podatki pripravljeni na podlagi akontacij, letošnji pa prikazujejo dokaj realno stanje, saj je v njih upoštevan dejanski obračun. To pomeni, da so ti rezultati zdaj veliko bolj povedni, je pojasnil direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar.

Če upoštevamo skupni rezultat, so bolnišnice v prvih treh mesecih v boljšem stanju kot lani, saj so presežek odhodkov nad prihodki zmanjšale za 16,4 milijona. Večino seveda na račun obeh kliničnih centrov: mariborski je lanski presežek odhodkov nad prihodki (2,5 milijona evrov) obrnil v presežek prihodkov nad odhodki (1,2 milijona evrov), ljubljanski pa je presežek odhodkov v primerjavi z lani znižal za 11,4 milijona evrov. Če se poslovanje največjih dveh bolnišnic ali samo ljubljanskega UKC izboljša, bo to precej vplivalo na skupni rezultat vseh bolnišnic, je pojasnil Pintar. Ali bo pozitivni preskok pri poslovnih rezultatih ostal, bo znano konec leta. Za zdaj lahko samo upamo, da se za boljšim poslovanjem ne skrivajo kakšne odložene obveznosti.

Presežek prihodkov nad odhodki ima enajst bolnišnic, poslovanje pa jih je glede na lansko prvo trimesečje izboljšalo 16.

Poleg poslovnih rezultatov bolnišnic pa v nadaljevanju poročamo še o srečanju ekonomistov v zdravstvu, ki je bilo pretekli teden. Posvečeno je bilo upravljanju podatkov.