Poslovil se je meteorolog Andrej Pečenko

Z Agencije RS za okolje (Arso) so sporočili, da je umrl meteorolog Andrej Pečenko. »Do nedavne upokojitve je bil eden ključnih sodelavcev meteorološke prognoze, javnosti pa je poznan predvsem po svojem več kot tridesetletnem pojavljanju v medijih,« so zapisali. »Skupaj s sodelavci je znatno prispeval k uveljavitvi modernega pristopa k napovedovanju vremena v Sloveniji, ki temelji na modelskih izračunih prihodnjega vremena.«



Pečenko si je pridobil tudi licenco za letalskega meteorologa prognostika in sodeloval pri zagotavljanju varnosti zračnega prometa. Njegovo posebej ljubo področje je bilo napovedovanje nevarnosti požarov v naravi. Prispeval je tudi k boljšemu poznavanju medsebojnega učinkovanja vremena in onesnaženosti zraka.



Konec osemdesetih let se je Pečenko pridružil ekipi sodelavcev, ki so pričeli pripravljati vremenske napovedi za Televizijo Slovenija. Zaradi občutka za podajanje zapletenih vsebin na enostaven način in pripravljenosti na vprašanja novinarjev je postal eden izmed najbolj priljubljenih in prepoznavnih obrazov slovenske meteorologije. S svojim delom v medijih je pomembno prispeval k splošni prepoznavnosti meteorologije v javnosti. »Na Arsu se ga bomo spominjali zaradi predanega in strokovnega dela ter prijetne osebnosti,« so zapisali njegovi sodelavci.