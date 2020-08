Poslovil se je ortopedski kirurg Matevž Gorenšek

Po zanesljivih informacijah, ki so jih pridobile Slovenske novice , je v starosti 48 let umrl priznani specialist ortopedske kirurgije. Po neuradnih informacijah naj bi umrl zaradi kapi.Iz spletne strani klinike MD Medicina izhaja, da je bil dr. Matevž Gorenšek specialist ortopedske kirurgije, subspecializiran za zdravljenje bolezni hrbtenice in stopal. Svojo poklicno pot je posvetil predvsem operativnemu zdravljenju degenerativnih obolenj hrbtenice. Leta 2004 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo s področja ortopedske kirurgije je opravil s pohvalo leta 2010 in se kot hrbtenični kirurg zaposlil na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana.Hkrati s strokovnim delom je tudi njegovo znanstveno raziskovalno delo temeljilo na odkrivanju in zdravljenju degenerativnih bolezni hrbtenice. Leta 2008 je s področja eksperimentalnih metod preprečevanja degeneracije medvretenčne ploščice tudi doktoriral.Bil je avtor številnih člankov v uglednih strokovnih publikacijah in predavatelj na posvetih s področja hrbtenične kirurgije v Sloveniji in tujini. Bil je član Vertebrološkega združenja Slovenije in ameriške akademije hrbteničnih kirurgov (American academy of spine surgery).Od leta 2017 je bil tudi predsednik odbora za zasebno dejavnost in član izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije.