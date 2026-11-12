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    Slovenija

    Umrl je srčni kirurg, ki je pomagal tisočem Slovencev

    V 87. letu starosti je umrl kirurg Ninoslav Radovanović, bil je eden izmed ustanoviteljev zdravstvenega centra MC Medicor.
    Ninoslav Radovanovič je deloval tudi v Sloveniji, kjer je bil med ustanovitelji zdravstvenega centra MC Medicor. FOTO: Boris Šuligoj
    Galerija
    Ninoslav Radovanovič je deloval tudi v Sloveniji, kjer je bil med ustanovitelji zdravstvenega centra MC Medicor. FOTO: Boris Šuligoj
    STA
    12. 11. 2026 | 17:14
    12. 11. 2026 | 17:54
    2:28
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    V 87. letu starosti je umrl srbski akademik in srčni kirurg Ninoslav Radovanović. Deloval je tudi v Sloveniji, kjer je bil med ustanovitelji zdravstvenega centra MC Medicor. Operiral je več tisoč Slovencev, med drugim je v 80. letih prvemu Slovencu uspešno presadil srce, so sporočili z MC Medicor.

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    Prvo presajeno srce: tragična torta, pijani voznik in odločitev v štirih minutah

    Radovanović je bil doma iz okolice Niša, medicino je študiral v Beogradu, zatem pa odšel na podiplomski študij v Švico. Bil je v ekipi prve By-pass operacije v Evropi, razvijal pa je številne nove kirurške tehnike pri operacijah žilnih bolezni in obolenj srčnih zaklopk.

    Znanje z ženevske klinike je prenesel na štiri pomembne evropske klinike za srčno kirurgijo in kardiologijo, ki jih je pomagal tudi ustanoviti, med drugim Mednarodni center za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Slovenija, je razvidno z njihove spletne strani. Pod njegovim vodstvom je bilo opravljenih 36.000 operacij na odprtem srcu, ob manj kot dvoodstotni smrtnosti bolnikov, kar še danes velja za »neprekosljiv dosežek v evropskem prostoru«, so navedli.

    Dodali so, da je Radovanović pomemben del svoje strokovne poti namenil slovenskim bolnikom. Že v Švici in zatem v Srbiji je operiral več tisoč Slovencev, med drugim je v 80. letih prvemu Slovencu uspešno presadil srce. V MC Medicor, kjer je kot vodja kirurškega programa deloval od ustanovitve 2004 do upokojitve 2013, pa je operiral še tisoče slovenskih in drugih bolnikov.

    V svojem skoraj polstoletnem delovanju na področju kardiokirurgije je prejel številna priznanja, nagrade in nazive. Med drugim je bil član Evropske akademije znanosti in umetnosti, ob 80. rojstnem dnevu pa mu je takratni predsednik republike Borut Pahor podelil red za zasluge »za pomemben prispevek k razvoju slovenske kardiokirurgije in izboljšanju zdravja številnih srčnih bolnikov Slovenije«.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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