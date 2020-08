Poslovna priložnost: industrijski objekti v Murski Soboti

FOTO: DUTB

FOTO: DUTB

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ponuja številne priložnosti za nakup poslovnih nepremičnin. Na voljo so končani in nedokončani poslovni prostori, stavbna zemljišča in industrijski objekti.Med industrijskimi nepremičninami v prodaji DUTB so tudi proizvodno-skladiščni objekti na obrobju Murske Sobote v neposredni bližini avtoceste. Kompleks je na naslovu Panonska ulica 11, Murska Sobota (nekdanja Pomurka). Zaznamuje ga odlična lokacija v bližini avtocestne povezave Budimpešta–Maribor–Dunaj, le 3 km od avtocestnega priključka, 15 km od avstrijske meje, 20 km od hrvaške meje in 35 km od madžarske meje.Objekti so bili zgrajeni namensko za potrebe mesnopredelovalne industrije, vključno s klavnico in hlevi za živino, konzervarno in klobasičarno. Lokacija na obrobju mesta dopušča širok nabor industrijskih in gospodarskih dejavnosti. Objekti so primerni za obnovitev mesnopredelovalne dejavnosti ali za spremembo v skladiščno-proizvodne površine.Kompleks so začeli graditi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in ga postopoma dograjevali. Skupna neto tlorisna površina objektov znaša 21.000 m2 na skupaj 120.602 m2 zemljišča. Poleg obstoječih objektov obsežno prosto stavbno zemljišče (cca 50.000 m2) dopušča dodatno širitev dejavnosti.Glede na velikost objektov in zemljišč je ta kompleks, ki je eden največjih razpoložljivih v Prekmurju, primeren tako za podjetja z velikimi nepremičninskimi ambicijami kot za manjše investitorje. Možen je namreč nakup celotnega kompleksa ali posameznih od skupno osmih razpisanih prodajnih sklopov. Gre za posamezne manjše enote, ki so smiselno zaokrožene in z obstoječo infrastrukturo omogočajo samostojno opravljanje dejavnosti, npr. upravna zgradba, skladišče, zemljišče.Podjetja lahko izkažete svoj interes z izpolnitvijo Obrazca za nezavezujočo ponudbo, ki ga skupaj s kontaktnimi podatki najdete tukaj . Več informacij o industrijskem objektu najdete na tej povezavi Poleg proizvodno-skladiščnih objektov v Murski Soboti DUTB ponuja vrsto drugih zanimivih poslovnih in industrijskih nepremičnin. Celotno ponudbo nepremičnin DUTB lahko spremljate na tej povezavi