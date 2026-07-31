Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Na določeni točki kariere pa postane jasno, da uspeh ni več odvisen le od tega, koliko vodja ve, temveč predvsem od tega, kako razmišlja, sprejema odločitve in vodi ljudi.

Današnji poslovni svet zaznamujejo umetna inteligenca, geopolitične spremembe, digitalna transformacija in vse večja pričakovanja glede trajnostnega poslovanja. Voditelji morajo razumeti širšo sliko, povezovati različne perspektive in sprejemati odločitve v negotovosti.

Prav zato se spreminjajo tudi najboljši Executive MBA programi.

Executive MBA 2026: prenovljen za novo generacijo voditeljev

Razvoj in izobraževanje voditeljstva postaja ena ključnih naložb v prihodnost podjetij FOTO: IEDC

Na IEDC – Poslovni šoli Bled Executive MBA že skoraj štiri desetletja razvija voditelje iz več kot 100 držav. V letu 2026 pa program vstopa v novo razvojno fazo.

Največja novost je prenovljena izvedba študija. Kar 80 odstotkov programa poteka v živo na kampusu IEDC na Bledu, kjer intenzivne razprave, delo v mednarodnih skupinah in neposreden stik s profesorji ustvarjajo izkušnjo, ki je digitalno ni mogoče nadomestiti. Preostalih 20 odstotkov poteka v digitalni obliki, kar udeležencem omogoča večjo prilagodljivost, ne da bi pri tem izgubili kakovost ali dinamiko študija.

Program je obogaten tudi z novimi mednarodnimi profesorji, ki prinašajo najnovejša znanja iz vodilnih svetovnih poslovnih šol in podjetij, ter z novimi predmeti, ki odražajo izzive sodobnega poslovanja – od umetne inteligence in digitalne transformacije do geopolitike, odgovornega vodenja in ustvarjanja dolgoročne vrednosti.

Pomembna novost je tudi coaching za voditelje, ki spremlja udeležence skozi celoten študij. Coaching jim pomaga bolje razumeti lasten vodstveni slog, razvijati ključne voditeljske kompetence ter pridobljena znanja učinkovito prenesti v vsakodnevno prakso.

Več kot poslovno znanje

Ključni program IEDC ostaja Executive MBA, namenjen izkušenim menedžerjem FOTO: IEDC

IEDC ni le poslovna šola. Je prostor srečevanja različnih kultur, izkušenj in pogledov, kjer se poslovno znanje prepleta z osebnim razvojem, umetnostjo, trajnostjo in odgovornim vodenjem.

Prav zato številni udeleženci opisujejo Executive MBA kot eno najpomembnejših izkušenj svoje kariere.

Kot pravi Danijela Govorčinovič Šimunović, direktorica kadrov v Heineken Hrvaška: »EMBA na IEDC mi je omogočil, da sem začela razmišljati drugače in si razširila obzorja, ne samo kot profesionalka, ampak tudi kot oseba.«

Učenje od profesorjev – in drug od drugega

Ena največjih prednosti Executive MBA ni le vrhunska fakulteta, temveč tudi skupina udeležencev.

V programu se srečujejo direktorji, podjetniki in vodje iz različnih držav, panog in poslovnih okolij. Vsak prinese svoje izkušnje, izzive in poglede, zato postane vsaka razprava priložnost za novo učenje.

Prav ta raznolikost ustvarja mrežo, ki ostane dragocena še dolgo po zaključku študija.

Razvoj voditelja kot človeka

Profesorji na IEDC prihajajo iz vodilnih svetovnih univerz FOTO: IEDC

Na IEDC verjamejo, da odličnega voditelja ne oblikujejo le modeli, formule in poslovna orodja. Zato program poleg strategije, financ, inovacij in umetne inteligence razvija tudi kritično razmišljanje, empatijo, ustvarjalnost in sposobnost refleksije.

Posebnost šole ostaja vključevanje umetnosti v razvoj voditeljstva, saj prav umetnost spodbuja drugačen pogled na kompleksne izzive in pomaga voditeljem sprejemati bolj premišljene odločitve.

V kombinaciji z individualnim coachingom ta pristop ustvarja razvojno izkušnjo, ki presega klasični MBA.

Pot osebne in profesionalne transformacije

Največja vrednost Executive MBA pogosto ni samo nova funkcija ali višja plača, temveč sprememba načina razmišljanja.

Udeleženci po zaključku programa poudarjajo, da so postali bolj samozavestni pri sprejemanju odločitev, bolj odprti za različne perspektive in bolj zavedni svojega vpliva na ljudi ter organizacijo.

Zato Executive MBA na IEDC ni le študij poslovnih ved. Je celostna razvojna izkušnja, ki združuje vrhunsko poslovno znanje, mednarodno perspektivo, osebni razvoj in individualni coaching ter pripravlja voditelje na izzive prihodnosti.

Jeseni 2026 se tako začenja nova generacija programa, ki ostaja zvest temu, kar IEDC odlikuje že skoraj štiri desetletja – razvijati voditelje, ki ne ustvarjajo le poslovnih rezultatov, temveč tudi pozitiven vpliv na ljudi, organizacije in družbo.

Več o programu lahko preverite tukaj.

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