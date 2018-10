Poslujejo pozitivno, manjka sester in zdravnikov

Izola – V Splošni bolnišnici Izola poslujejo od konca leta 2015 ves čas pozitivno, nimajo odprtih obveznosti do dobaviteljev, število pohval se iz leta v leto veča, toda zadnja leta imajo vse več težav s pomanjkanjem medicinskih sester in nekaterih zdravnikov. Direktor bolnišnice Radivoj Nardin predlaga sistemski ukrep – za težja dela sestram višje plače, najnujnejše zdravnike pa uvoziti iz držav zunaj EU.



SB Izola je imela po osmih mesecih letos 205.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki; ustvarila je 34,73 milijona evrov prihodkov (12 odstotkov več kot v istem obdobju lani). Lani so imeli dobrih 49 milijonov evrov prihodkov, letos jih bo nekaj več kot 52 milijonov evrov, tudi zaradi enkratnega dodatnega programa dela. Po lanski sanacijski finančni injekciji nimajo več neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Nardinovemu vodstvu bolnišnice je uspelo v zadnjih štirih letih zagotoviti približno tretjino več prihodkov kakor prejšnjemu vodstvu, to je eden od ključev do temeljitega preobrata iz ene najbolj problematičnih v bolnišnico, ki posluje kot zgled drugim.

53 pritožb in 237 pohval

​​To je videti tudi v knjigi pritožb in pohval, kjer so imeli lani 53 pritožb, pohval pa 237, pri čemer se število zadnjih še povečuje. Pacienti so najbolj zadovoljni s sistemom in organizacijo naročanja.

Med večjimi problemi je pomanjkanje medicinskih sester. Takoj bi zaposlili 15 diplomiranih medicinskih sester in pet srednjih sester. »Za sestre smo objavili oglase tudi v državah nekdanje Jugoslavije, a sta se prijavili samo dve in še ti nista sprejeli zaposlitve, ker so plače prenizke. Tu imamo še srečo, ker plače medicinskih sester v Italiji niso toliko višje kot v Avstriji. Veliko sester odhaja iz bolnišnice v zdravstvene domove ali celo v domove upokojencev in zdravilišča, kjer so delovne razmere veliko lažje,« je povedal Nardin. Pri zdravnikih primanjkuje največ radiologov in specialistov urgentne medicine. Ta mesec so zaposlili prvega specialista urgence, čim prej bi jih radi še nekaj. Zato so ministrstvo zaprosili za dovoljenje za zaposlitev zdravnikov iz držav zunaj EU.



Izolska bolnišnica vsako leto uvaja novosti. Tak je nov endoskopski center, za katerega so namenili 1,4 milijona, in diagnostični center z gama kamero in novim CT za dober milijon evrov. Štirim članom sanacijske uprave (direktorju Radivoju Nardinu, strokovnemu direktorju Dušanu Deisingerju, pomočnici direktorja Dragici Blatnik in vodji pravne službe Mojci Tušek) so za uspešno sanacijo bolnišnice odobrili nagrado za štiri mesece letos v višini deset odstotkov njihove povprečne plače. Predsednik sveta zavoda Branko Simonovič, ki je pred nekaj tedni postal podpredsednik državnega zbora, je že odstopil s funkcije v svetu zavoda, vendar mora tega voditi do izbire novega predsednika sveta.