Posnetki v forenzičnem laboratoriju v tujini, poteka predkazenski postopek

Policija intenzivno in vsestransko preiskuje sume kaznivih dejanj, povezane z objavljenimi posnetki, so popoldan sporočili z Generalne policijske uprave.

Kot so izpostavili, vse relevantne okoliščine vsebin in posnetkov, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v javnosti, preverjajo že od njihove objave, a ostajajo s podatki skopi. Poudarjajo, da trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj.

Posnetke posredovali v tujino

Za preiskavo so oblikovali delovno skupino pod vodstvom Uprave kriminalistične policije, v kateri sodelujejo kriminalisti iz različnih policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe. Aktivnosti potekajo v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom in drugimi pristojnimi organi v Sloveniji in v tujini.

Kriminalisti preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka, izvor ter vse druge okoliščine, ki so pomembne z vidika zaznave morebitnih drugih protipravnih ravnanj. Posnetke, ki so bili objavljeni v javnosti, so prek mednarodnega policijskega sodelovanja posredovali v strokovno presojo pristojnemu forenzičnemu laboratoriju v tujini.

»V Policiji ob tem poudarjamo, da v skladu z zakonskimi pristojnostmi in zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati odprtih predkazenskih postopkov ali razkrivati podrobnosti posameznih preiskovalnih aktivnosti,« so zapisali.

Poudarjajo še, da gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo, zato preiskava ne bo mogla biti zaključena čez noč.

»V Policiji že dalj časa poudarjamo, da sodobni varnostni izzivi ter vse bolj zahtevni načini izvrševanja in prikrivanja protipravnih ravnanj narekujejo stalno prilagajanje razvojnim trendom ter zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih zmogljivosti za učinkovito preiskovanje,« so še zapisali.