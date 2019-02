FOTO:Posodobitev Kanina do leta 2022, ali pa centra ne bo več

Bovec

Ocena višine naložbe v posodobitev Kanina. Foto Študija Izvedljivosti

Gradnja nove krožnokabinske žičnice bo največji zalogaj. Foto Študija Izvedljivosti

Proizvajalci obstoječim napravam jamčijo varnost še dobri dve leti. Foto Uroš Hočevar

- Kanin izpolnjuje vse pogoje na naložbo v celovito obnovo, trdijo v francoski družbi Stem International, ki je pripravila študijo izvedljivosti projekta. Za izvedbo ima bovška občina kot lastnica smučišča tri leta časa in podporo sosednje Furlanije, a bo treba najprej zagotoviti približno 52 milijonov evrov.»Ali lahko razvijemo sodobno turistično destinacijo? Odgovor je da!,« ni presenetil direktor Stem International. Francosko družbo je bovška občina izbrala za pripravo študije, ki so jo v četrtek zvečer tudi predstavili javnosti v tamkajšnjem Kulturnem domu. »Kanin ima veliko prednosti. To ne bi bil nov poseg v naravo, temveč posodobitev. Je najviše ležeče smučišče v Sloveniji, kar je pomembno z vidika vplivov globalnega segrevanja. Vložek v obnovo je resda velik, toda gledati je treba dolgoročno,« je dodal.Največji zalogaj bi predstavljala nova krožnokabinska žičnica, ki bi s zmogljivostjo med 1400 in 2100 prepeljanih ljudi na uro krepko skrajšala potovalni čas na 2200 metrov nadmorske višine. Na Kanin bi se bilo po načrtih moč povzpeti v 20 minutah.Naložba bi zahtevala predvidoma 24,4 milijona evrov, skorajda polovico predvidene naložbe. Kar 14,5 milijona bi zahtevala opremljenost gorskega centra za delovanje v vseh letnih časih, največji strošek pa bi predstavljala infrastruktura za zasneževanje. Osem milijonov je predvidenih v »vasico« in spodnjo postajo, pet milijonov pa za končno postajo na gori. Posodobljen center naj bi do leta 2030 privabljal več kot 200.000 obiskovalcev.Končna številka predvidene naložbe tako preseže 52 milijonov evrov. Tri četrtine (39 milijonov) bi po načrtih zbrali z evropskim in državnim denarjem, za 13 milijonov pa bi se bilo treba zadolžiti. A bodo v Bovcu potrebovali najprej 850.000 evrov za pripravo dokumentacije. »To je vložek, da lahko sploh zares začnemo. Okvirni načrt je pripravljen, če želimo ujeti zastavljene roke, pa moramo pohiteti,« pravi županNekdanji župan, občinski svetnik in posoški poslanectrdi, da je v evropski blagajni na voljo dovolj denarja za takšne projekte, stavili pa bodo na karto povezanega smučišča z italijansko Sello Neveo. »Gre za pomemben mednarodni projekt in upam, da država videla to priložnost za turistični razvoj. S sodobno infrastrukturo bi se končno lahko povzpeli na raven, ki jo v naši soseščini poznajo že dolgo časa. V nasprotnem primeru pa mora država sprejeti sklep, da se smučišč pri nas ne gradi več oziroma da se zaprejo,« je opozoril.Časovnica projekta je kratka. Še ta mesec bodo preverjali projektne predpostavke, aprila pa objavili razpis za izvajalca posodobitve in začeli trkati na vrata institucij za denar, ki jo zahteva naložba. Če bi šlo vse po sreči, bi jeseni 2020 pridobili gradbeno dovoljenje in zaprli finančno konstrukcijo. Z gradnjo bi začeli ob koncu leta 2021 in jo zaključili v enem letu. Leta 2022 namreč poteče izpravnost obstoječih, že tako starih žičniških naprav.Kot je bilo slišati, so projekt posodobljenega združenega smučišča Kanin-Sella Nevea posvojili tudi sosedje v Furlaniji-Julijski krajini (FJK). V tamkajšnje smučišče so v zadnjih letih že vložili več kot 30 milijonov evrov. »Projekti so pripravljeni. Za smučišči Sella Nevea in Trbiž smo že rezervirali 25 milijonov evrov za posodobitev,« je zagotovil podpredsednik Sveta FJK