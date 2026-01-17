Pošta s februarjem spreminja urnike 142 poslovalnic

V Pošti Slovenije bodo z 2. februarjem spremenili delovne čase na 142 poštah po Sloveniji. Kot poroča tiskovna agencija STA, ki se sklicuje na časnik Dnevnik, naj bi se v več kot 110 poštnih poslovalnicah delovni čas skrajšal. Na Pošti pri tem poudarjajo, da uporabnikom ponujajo alternativne rešitve, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prevzemu in oddaji pošiljk.

Podrobne informacije o delovnih časih posameznih poslovalnic so na voljo prek iskalnika na povezavi www.posta.si/iskalnik-poslovalnic.

Kot so ob napovedi spremembe urnikov poslovalnic na začetku tedna sporočili iz Pošte, lahko uporabniki pakete trenutno prevzemajo na več kot 1600 kontaktnih točkah po vsej državi, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati ter drugimi prevzemno-oddajnimi točkami. »Takšna razvejana mreža omogoča večjo prilagodljivost, hitrejši dostop in enostavnejše upravljanje s pošiljkami,« so zapisali v objavi na spletni strani Pošte.

Po poročanju Dnevnika bodo v osmih poslovalnicah delovni čas podaljšali, v 23 poslovalnicah bo urnik ostal nespremenjen, v 111 poslovalnicah pa se bo delovni čas skrajšal. Pri tem so na Pošti poudarili, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.

Na Pošti poudarjajo, da uporabnikom ponujajo alternativne rešitve, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prevzemu in oddaji pošiljk. FOTO: Dejan Javornik

Na Pošti so pojasnili, da so se za spremembo odločili zaradi naraščanja digitalne pismenosti ter sprememb navad in potreb uporabnikov, posledično pa občutno zmanjšanega obiska poštnih poslovalnic v zadnjih letih. V sindikatih so menda spremembam urnikov naklonjeni, saj da naj bi bilo odslej zaradi novih delovnih časov manj deljenega delovnega časa za zaposlene in manj voženj na tiste pošte, kjer so poslovanje pokrivali s premiki zaposlenih. Po drugi strani pa so zaskrbljeni v Združenju občin Slovenije, kjer ugotavljajo, da bo delovni čas krajši tudi v manjših in edinih poštnih poslovalnicah v bolj oddaljenih lokalnih skupnostih.