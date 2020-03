Pošta Slovenije bo prilagodila izplačila pokojnin

Prilagojena pooblastila

Ljubljana – Po bankah tudi Pošta Slovenije upokojence prosi, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan izplačila pokojnin , torej v torek 31. marca, še posebej ne zjutraj. Pozivajo jih, da naj to preložijo na prihodnje dni, da pred poštnimi poslovalnicami, kjer se zdaj na varni razdalji čaka na vstop, ne bo predolgih vrst.Ker upokojenci glede koronavirusa sodijo v najbolj ogroženo skupino prebivalstva tako jih banke, hranilnice in Pošta Slovenije pozivajo, da naj v torek, ko bodo izplačane pokojnine čim manj hodijo v poslovalnice. Na Pošti pravijo, da v razmerah pandemije koronavirusa poskušajo zagotavljati način dela, ki v največji možni meri v prvi vrsti ščiti zaposlene na Pošti Slovenije kot tudi uporabnike storitev.V prizadevanjih za čim bolj varen način izplačila pokojninskih nakaznic upokojencem za mesec marec 2020 je ob pomoči in v dogovoru z Zavodom za pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije prilagodila izplačila pokojninskih nakaznic, ki jih pismonoše izplačujejo prejemnikom v dostavi na domovih prejemnikov. »Izplačila pokojnin prek pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu bodo v največji meri potekala na ustaljen način, z minimalnimi prilagoditvami zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov. Izplačilo bo potekalo na »brezkontaktni« način na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer bodo ti prejeli ustne napotke od pismonoše,« pojasnjujejo na Pošti.Dodajajo, da so prav tako prilagodili postopke tudi za primere posameznikov, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonošu naproti, torej prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo: »Izplačilo pokojnin tem upokojencem bo samo za mesec marec 2020 prilagojeno tako, da bo pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice za mesec marec 2020 na pošti.« To pomeni, da se bo oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, lahko s pooblastilom, ki ga bo podpisal prejemnik oglasila na določeni pošti, kjer bo uslužbenec na poštnem okencu izvedel identifikacijo osebe s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplačal pokojnino.Tudi pokojnine bodo za oskrbovance domov za ostarele bodo izplačane pooblaščenim osebam.