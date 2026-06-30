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    Vročina »udarila« tudi Pošto Slovenije: več odmorov in zadosti pitne vode

    Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala.
    Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. FOTO: Roman Šipić
    STA
    30. 6. 2026 | 10:20
    30. 6. 2026 | 10:25
    1:45
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    Pošta Slovenije bo od ponedeljka do srede zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

    Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere.

    Po uradni napovedi Agencije RS za okolje je za obdobje od ponedeljka do srede za večji del Slovenije razglašeno rdeče vremensko opozorilo zaradi ekstremno visokih temperatur, ki naj bi lokalno dosegale tudi do 40 stopinj Celzija.

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    Pošta Slovenije bo v tem obdobju izvajanje storitev prilagodila z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih. Uvedli bodo organizacijske ukrepe, kot so prilagoditev in prerazporeditev delovnega časa (zgodnejši začetek dostave), povečanje pogostosti odmorov ter zagotavljanje zadostne količine pitne vode. Prav tako bodo zagotovili ustrezno zaščitno opremo in začasno omejili dostavo v času največje toplotne obremenitve.

    Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala. Glede na trenutno vremensko napoved se lahko to zgodi v četrtek, so sporočili z Akosa.

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