Prijava na vozniški izpit kar na pošti

Ob upravnih enotah bi nekatere državne naloge opravljale tudi poštne izpostave. Zakonska podlaga za decentralizacijo.

Danes državni zbor glasuje o dveh zakonih, ki se vsak po svoje ukvarjata z decentralizacijo. Koalicija je napovedala podporo predlogu zakona o izvajanju nekaterih državnih nalog na Pošti Slovenije. Sprejetje se napoveduje tudi noveli zakona o skladnem regionalnem razvoju. Predlog zakona o izvajanju nekaterih državnih nalog na Pošti Slovenije bi omogočil, da bi se državljani namesto na upravnih enotah kar na poštnih okencih lahko prijavili na vozniški izpit, izpeljali postopke za dovolilnice za parkiranje ter oddajali vloge za digitalna kvalificirana potrdila. Pošte bi prav tako izvajale osnovno digitalno svetovanje uporabnikom za uporabo digitalnih javnih storitev: to so na 21 poštah že izvajali v okviru digitalnih infotočk v letih 2024–2025 v projektu Obrtno-podjetniške zbornice ...