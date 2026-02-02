Ob koncih tedna odprti le še dve dežurni pošti

Z današnjim dnem Pošta Slovenije spreminja delovni čas na 142 poštah po Sloveniji, in sicer so v 110 poslovalnicah delovni čas skrajšali, v osmih poslovalnicah podaljšali, v 23 pa ni sprememb. Informacije o spremenjenem delovnem času na poštah so na voljo na njihovi spletni strani. Ob sobotah so zaprte pošte na mestnih občinah z izjemo dveh dežurnih enot: v Mariboru in Ljubljani, je poročal Radio Slovenija. V Ljubljani je odprta dežurna na Pražakovi ulici 3, v Mariboru pa na Zagrebški cesti 106, in sicer med 19. in 21. uro od ponedeljka do petka ter med 8. in 12. uro v soboto.

V Pošti Slovenije poudarjajo, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.

Kot so navedli ob objavi na njihovi spletni strani, uporabnikom ponujajo številne alternativne rešitve, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prevzemu in oddaji pošiljk. Po njihovih besedah širijo mrežo prevzemno-oddajnih točk, ki so večinoma na voljo 24 ur na dan.

»Uporabniki lahko pakete trenutno prevzemajo na več kot 1600 kontaktnih točkah po vsej Sloveniji, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati ter drugimi prevzemno-oddajnimi točkami, kot so paketniki, bencinski servisi in druge partnerske lokacije. Takšna razvejena mreža omogoča večjo prilagodljivost, hitrejši dostop in enostavnejše upravljanje pošiljk,« so zapisali. Dodali so, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali čim bolje prilagajati storitve potrebam uporabnikov. Prav tako bodo še naprej širili mrežo alternativnih prevzemno-oddajnih točk Pošte Slovenije.​

Po poročanju Dnevnika bodo v osmih poslovalnicah delovni čas podaljšali, v 23 poslovalnicah bo urnik ostal nespremenjen, v 111 poslovalnicah pa se bo delovni čas skrajšal.

FOTO: Dejan Javornik

V Združenju občin so zaskrbljeni

Na Pošti so pojasnili, da so se za spremembo odločili zaradi naraščanja digitalne pismenosti ter sprememb navad in potreb uporabnikov, posledično pa občutno zmanjšanega obiska poštnih poslovalnic v zadnjih letih. V sindikatih so menda spremembam urnikov naklonjeni, saj da naj bi bilo odslej zaradi novih delovnih časov manj deljenega delovnega časa za zaposlene in manj voženj na tiste pošte, kjer so poslovanje pokrivali s premiki zaposlenih. Po drugi strani pa so zaskrbljeni v Združenju občin Slovenije, kjer ugotavljajo, da bo delovni čas krajši tudi v manjših in edinih poštnih poslovalnicah v bolj oddaljenih lokalnih skupnostih.

Predsednik skupnosti Združenja občin Slovenije Nejc Smole je za Radio Slovenija dejal, da so bile občine o spremembah poslovalnic zgolj seznanjene. Dejal je, da ni šlo za dialog. Občine opozarjajo na slabšanje dostopnosti, tudi v turističnih krajih, pri Pošti Slovenije pa so zanikali, da bi bil skrajšani delovni čas povezan z zapiranjem poslovalnic.