Pošta Slovenije s krajšimi delovnimi časi

Varno tudi po časopis

Prosimo, če pravila varnega obnašanja upoštevate tudi na poti po časopis v trgovine, trafike in na bencinske servise.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Mreža paketomatov

Pošta Slovenije omogoča dostavo ali prevzem poštnih pošiljk tudi z Pošta Slovenije omogoča dostavo ali prevzem poštnih pošiljk tudi z mrežo samopostrežnih paketomatov , s katerimi je mogoče brez stikov, vrst in gneče prevzeti ter oddati pošiljke. Na območju Ljubljane jih je šest, v Mariboru, Celju in Kraju sta po dva, najti jih je mogoče še v 12 drugih krajih. Nekatere poštne storitve izvajajo tudi na bencinskih servisih Petrola

Pošta Slovenije je z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in zaščite zaposlenih sprejela dodatne ukrepe. Uporabnike storitev znova pozivajo, da gredo v poslovalnice le, če je to nujno potrebno. Prav tako prosijo, da se vzdržimo spletnega nakupovanja nenujnih stvari.Od danes v njenih poslovalnicah velja prilagojen delovnik. Večina jih bo odprtih od 9. do 15. ure oziroma le od 9. do 11. ure. Ob sobotah pošte ne bodo poslovale. Niti dežurni pošti.Kot napovedujejo, bodo delovne čase poslovalnic ažurno objavljali v iskalniku poslovalnic ter na mobilni aplikaciji Na poštnih okencih bodo začasno prenehali izvajati določene nenujne storitve, še naprej pa bodo opravljali sprejem in izročanje poštnih pošiljk, bančne storitve in plačilni promet.Ob tem v Pošti Slovenije pozivajo k obiskom pošte le, če je to zares nujno potrebno, ter k spoštovanju navodil in protokolov za ohranjanje zdravja zaposlenih na okencih, dostavljavcev ter vseh ostalih. Prosijo, če stranke dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v pošte v omejenem obsegu.V poštnih prostorih se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če bodo vsa delujoča okenca zasedena, Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto in pri tem upoštevajo varnostno razdaljo. Če bo potrebno, bodo zaposleni na pošti vstop v poslovalnico regulirali z občasnim omejenim spuščanjem strank v poslovalnico.Pošta Slovenije stranke prosi tudi, da upoštevajo varnostno razdaljo z dostavljavcem na terenu. Dostavljavci se namreč še vedno srečujejo s situacijami, ko jih stranke neupravičeno zadržujejo v lastni bližini. Prebivalce pozivajo k strpnosti in razumevanju do vseh, ki te dni še naprej opravljajo svoje delo in omogočajo, da bomo skupaj lažje prebrodili izjemno težek čas.