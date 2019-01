Poštarji se pripravljajo na stavko

Pošta za nadaljevanje dogovora

Zaposleni v poštnem prometu na Pošti Slovenije so tik pred začetkom stavkovnih aktivnosti. Potem ko je predlagani dogovor z delodajalcem že prejšnji teden zavrnil Sindikat poštnih delavcev, je danes to storil še Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).Kot je pojasnila generalna sekretarka omenjenega sindikata, so po intenzivnih pogajanjih s poslovodstvom, s katerimi so skupaj z drugim sindikatom poskušali doseči boljše delovne pogoje za vse zaposlene, sestavili osnutek dogovora o politiki stroškov dela, o kateri je glasovalo članstvo. Večina je odločila, da dogovora v taki obliki ne podpišejo, saj so ocenili, da ta sicer prinaša določene pozitivne učinke, kot so višji regres, uskladitev plač, višje povračila stroškov prevoza, dodatki za mentorstvo in rezerve, ki bi se vsem zaposlenim poznali v denarnici, vendar pa ne ponuja rešitve za ključno težavo – preobremenjenost, ki jo vsakodnevno čutijo zaposleni.Kot pravi Kumerjeva, zaposleni pričakujejo vrnitev vsega, ker jim bilo odvzeto v krizi, predvsem pa prenovo sistema normiranja ter varnosti in zdravja pri delu. Problem preobremenjenosti, ki je povezan s pomanjkanjem kadrov in velikim številom bolniških odsotnosti, se namreč vleče že nekaj časa.Podpis dogovora sta tako odklonila oba sindikata, ki bosta začela priprave na stavko. Kumerjeva pri tem izpostavlja tudi vlogo države ne le kot lastnice Pošte Slovenije, ki pričakuje določen odnos, ampak tudi kot regulatorja, ki družbo zavezuje k izvajanju javne službe tudi v delu, ko izvajanje teh nalog ne prinaša dobička.»Pošta Slovenije do tega trenutka, po petkovih pogajanjih, uradnih zahtev od obeh sindikatov še ni prejela. Ne glede na razvoj dogodkov bo, kot je v svojih izjavah že večkrat poudarila, nadaljevala socialni dialog in si prizadevala za zbližanje stališč, da bi dosegli ustrezen dogovor,« pravijo na Pošti Slovenije.Pošta Slovenije ocenjuje, da je bil predlagani dogovor, ki za dve leti predvideva za dodatnih pet milijonov evrov ukrepov, ustrezen kompromis med pričakovanji obeh sindikatov in zmožnostmi delodajalca, še posebej glede na že doslej sprejete ukrepe za izboljšanje delovnih razmer in pogojev dela, predvsem na področju dostave in dela na poštah. Zaveda se, da mora na tem področju situacijo in pogoje dela še izboljšati, vendar vseh ukrepov ni možno izvesti takoj, pravijo.